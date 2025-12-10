Tiết mục của Vũ Tấn Đạt - con trai Trọng Tấn:

Tối 9/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã tổ chức đêm chung kết xếp hạng và trao giải cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025.

Trải qua 2 vòng Sơ khảo và Bán kết, cuộc thi đã chọn 33 thí sinh nổi bật nhất bước vào vòng Chung kết. Các thí sinh đến từ nhiều cơ sở đào tạo nghệ thuật, trường đại học, trung tâm âm nhạc và cộng đồng yêu ca hát trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh thành, các thí sinh quốc tế tranh tài ở 3 phong cách Thính phòng - Dân gian - Nhạc nhẹ.

Các thí sinh trong đêm chung kết.

Năm nay đánh dấu bước phát triển quan trọng khi cuộc thi mở rộng về quy mô và cấu trúc với điểm nhấn là sự xuất hiện của các thí sinh quốc tế.

Trước khi bước vào đêm xếp hạng 9/12, vòng Chung kết cũng được mở rộng thành 3 đêm thi cho 3 dòng Thính phòng - Dân gian - Nhạc nhẹ.

Dàn giám khảo của cuộc thi.

Tiếng hát Hà Nội 2025 có quy mô hội đồng chuyên môn lớn nhất từ trước tới nay với 36 giám khảo và cố vấn được sắp xếp thay đổi qua từng vòng thi. Hội đồng giám khảo gồm: NSND Quang Vinh, nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, NSND Quốc Hưng – Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, NSND Hà Thủy, NSND Mai Hoa, NSND Tấn Minh, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Anh Thơ...

15 thí sinh trong đêm chung kết tạo nên gam màu riêng biệt, góp phần hoàn thiện bức tranh đa sắc của Tiếng hát Hà Nội 2025. Theo đó, Tấn Đạt - con trai ca sĩ Trọng Tấn giành giải Nhì – Phong cách Thính phòng cùng với Phạm Hồng Ánh. Ngôi vị Quán quân thuộc về Đào Lê Phương Chi. Khi được xướng tên trên sân khấu, Phương Chi đã bật khóc xúc động.

Con trai Trọng Tấn nhận giải.

Các giải còn lại gồm:

- Giải Nhất – Phong cách Thính phòng: Nguyễn Phương Anh

- Giải Nhất – Phong cách Dân gian: Không có

- Giải Nhất – Phong cách Nhạc nhẹ: Nguyễn Thuỵ Hải Anh

- Giải Nhì – Phong cách Thính phòng: Vũ Tấn Đạt - Phạm Hồng Ánh

- Giải Nhì – Phong cách Dân gian: Nguyễn Gia Linh - Võ Thị Duyên

- Giải Nhì – Phong cách Nhạc nhẹ: Nguyễn Văn Việt Cường

- Giải Ba – Phong cách Thính phòng: Hoàng Văn Hiệp

- Giải Ba – Phong cách Dân gian: Hoàng Khánh Ly

- Giải Ba – Phong cách Nhạc nhẹ: Nguyễn Lê Duy Anh

Ngôi Quán quân thuộc về Đào Lê Phương Chi.

Ngoài ra, BTC còn trao các giải phụ gồm:

- Thí sinh thể hiện ca khúc về Hà Nội hay nhất: Nguyễn Hoàng Duy

- Thí sinh có phong cách trình diễn ấn tượng nhất: Lại Hữu Duy Anh

- Thí sinh triển vọng: Trần Anh Thư

- Thí sinh được yêu thích trên ứng dụng HANOION: Trần Thị Thanh Thảo

- Giải thưởng “Cảm hứng Hà Nội”: Elena Yugay - Mao Jia Le

Tiết mục của thí sinh Gia Linh - Giải Nhì - Phong cách Dân gian:

Ảnh: BTC

Clip: Anh Phương