Minh Tuấn – chàng sinh viên ngành Quản lý Keuka, Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa giành ngôi vị Á vương 3, đồng thời giành giải thưởng phụ Nam vương tài năng (Best in Talent) tại cuộc thi Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.

Sở hữu chiều cao 1,83m, hình thể săn chắc, gương mặt thư sinh rạng rỡ cùng phong thái tự tin, khả năng thuyết trình mạch lạc, Minh Tuấn nhanh chóng gây ấn tượng với ban giám khảo ngay từ vòng sơ khảo. Dù là lần đầu chạm ngõ một đấu trường nhan sắc cấp quốc gia và không xuất hiện quá ồn ào trên truyền thông, chàng trai Hà Nội vẫn âm thầm chứng minh thực lực. Sự nỗ lực và nhiệt huyết không ngừng nghỉ đã giúp anh xuất sắc ghi tên mình vào Top 5 của ba phần thi quan trọng: Người đẹp thời trang (Best in Fashion), Người đẹp tài năng (Best in Talent) và Dự án cộng đồng (Best in Community Project).

Á vương Du lịch Việt Nam - nghệ sĩ Minh Tuấn.

Điểm nhấn rực rỡ nhất của Minh Tuấn tại cuộc thi chính là phần trình diễn ca khúc Thanh xuân (sáng tác Phạm Hoàng Huy). Sự đầu tư chỉn chu, bài bản của anh đã hoàn toàn thuyết phục ban giám khảo để mang về danh hiệu Nam vương tài năng.

Giữa dàn thí sinh, Minh Tuấn thể hiện thái độ làm việc chuyên nghiệp và nghiêm túc: anh đặt hàng nhạc sĩ viết ca khúc riêng, miệt mài rèn luyện thanh nhạc cùng mẹ là NSƯT Thanh Tâm, đồng thời mời vũ sư và vũ đoàn từ TPHCM hỗ trợ phần vũ đạo.

Không chỉ tỏa sáng tại cuộc thi, Minh Tuấn còn được biết đến là một nghệ sĩ trẻ đa tài được đào tạo chuyên môn bài bản. Anh từng tốt nghiệp khóa MC chuyên nghiệp của MC Mỹ Vân, học kỹ năng catwalk cùng siêu mẫu Hạ Vy, trau dồi thanh nhạc với cô Đinh Lan Hương (Trưởng khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội) và hoàn thành lớp diễn xuất tại Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam (VFC).

Nhờ nền tảng vững chắc, Minh Tuấn đã có cơ hội thể hiện bản thân ở nhiều chương trình và ghi dấu ấn qua các dự án phim truyền hình như: Đi giữa trời rực rỡ, Hoa sữa về trong gió, Gió ngang khoảng trời xanh, Đội điều tra số 7 (phần 2)... Trong suốt hành trình theo đuổi nghệ thuật, NSƯT Thanh Tâm luôn là người mẹ, người thầy tận tâm dìu dắt và rèn giũa tài năng cho anh.

NSƯT Thanh Tâm và con trai - á vương Minh Tuấn.

Chia sẻ với PV VietNamNet về hành trình của mình, anh bộc bạch: "Với khát khao theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, 3 năm qua tôi luôn nỗ lực tự hoàn thiện bản thân qua các lớp kỹ năng trình diễn, diễn xuất, MC, thanh nhạc song song với việc tập hình thể mỗi ngày. Những hành trang này đã giúp tôi thêm tự tin, bản lĩnh để đối mặt với thử thách và nắm bắt cơ hội. Khoảnh khắc được xướng tên cho ngôi vị á vương, tôi hạnh phúc vô cùng vì nhận ra mọi nỗ lực và đam mê bền bỉ của mình cuối cùng đã đơm hoa kết trái".

Sau khi trở về từ cuộc thi, Minh Tuấn sẽ tiếp tục hoàn thành chương trình học tập để tốt nghiệp tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Dẫu vậy, định hướng dài hạn của anh vẫn là dấn thân sâu hơn vào con đường nghệ thuật, đặc biệt ở lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất. Trong thời gian tới, nam sinh đa tài dự kiến sẽ ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay, chính thức "chào sân" thị trường giải trí chuyên nghiệp.