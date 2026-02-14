Nhìn lại năm 2025, Vũ Linh nói dấu mốc khó quên là khi anh giành danh hiệu Á vương 4 tại Manhunt International. Đây được xem là “quả ngọt” cho hành trình 8 năm miệt mài làm nghề.

Thành tích Á vương 4 tại Manhunt International 2025 mở ra cho Vũ Linh nhiều cơ hội gặp gỡ bạn bè quốc tế, tham gia các hoạt động giao lưu, quảng bá và học hỏi lẫn nhau.

Nam người mẫu xem đó là niềm tự hào khi được đại diện cho hình ảnh người Việt trẻ kỷ luật, tử tế và cầu tiến.

Á vương Manhunt International Nguyễn Vũ Linh.

Sau thành tích trên, Vũ Linh không cho phép mình “ngủ quên trong chiến thắng”. Trở về Việt Nam, anh miệt mài với công việc nghệ thuật, tham gia trình diễn thời trang, làm giám khảo nhiều cuộc thi.

Với nam người mẫu, thành công không chỉ dừng lại ở chuyện đắt show mà còn là sự tín nhiệm của mọi người. “Tôi không xem việc đắt show là đích đến, mà là một giai đoạn thử thách bản lĩnh.

Khi lịch làm việc dày đặc, điều giữ mình không bị cuốn theo hào quang chính là định hướng rõ ràng, mình muốn trở thành ai trong 5-10 năm tới”, anh nói.

Vũ Linh đối diện không ít cám dỗ nhưng anh chọn từ chối để đi con đường dài với nghề.

Khi nhìn lại hành trình của mình, Vũ Linh thừa nhận bản thân có chút tiếc nuối khi cơ hội quốc tế đến nhanh, trong khi nền tảng của anh chưa đủ để có thể xứng đáng.

Anh tiếc vì đã có lúc còn phụ thuộc vào cảm hứng, chưa đầu tư đủ sâu cho những thứ quyết định đường dài như ngoại ngữ, tư duy hệ thống, kỹ năng làm việc chuẩn quốc tế và năng lực tạo giá trị ngoài hình ảnh.

Chia sẻ với VietNamNet, á vương Vũ Linh nói khi bước vào showbiz, anh phải chấp nhận thực tế đi kèm cơ hội luôn là những cám dỗ. Lĩnh vực này luôn có những lời mời gọi, “đi đường tắt” và mỗi người sẽ có những lựa chọn khác nhau.

Vũ Linh có 8 năm làm nghề, chọn cho mình hướng đi chậm, bền. Á vương quan niệm một nghệ sĩ có thể được chú ý nhờ ngoại hình, nhưng chỉ được tin tưởng lâu dài nhờ nhân cách và thái độ sống.

“Con đường mình chọn có thể chậm hơn, khó hơn nhưng đổi lại là sự bình an. Với tôi, đó mới là nền tảng để đi đường dài, không phải nổi tiếng trong một giai đoạn mà là được tôn trọng trong nhiều năm sau”, Vũ Linh bày tỏ.

Theo Vũ Linh, thị trường dành cho nam giới trong showbiz vốn không rộng. Thời gian tỏa sáng cũng không dài nếu chỉ dựa vào danh hiệu hay ngoại hình. Anh đặt ra những định hướng cho mình về kế hoạch lâu dài về hình ảnh lẫn sự nghiệp.

Tết là quãng thời gian để Vũ Linh nhìn lại 1 năm đã qua.

Chia sẻ về kế hoạch đón Tết, Vũ Linh nói trong những ngày đầu năm mới, anh chọn dành thời gian cho những người thân yêu, nạp lại năng lượng sau một năm nhiều biến động.

Nam người mẫu không xem Tết chỉ là kỳ nghỉ mà là thời điểm để nhìn lại mình đã trưởng thành ra sao, đã làm được gì cho gia đình, cho công việc và cho cộng đồng.

Trong năm mới, Vũ Linh cùng ê-kíp vạch ra những chiến lược dài hạn. Với anh, điều ý nghĩa nhất là được làm việc hết mình khi còn trẻ, được thử thách ở môi trường lớn và được trưởng thành qua từng cơ hội.

Vũ Linh chụp ảnh thời trang

Ảnh, clip: NVCC