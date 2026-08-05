Con gái tôi năm nay chuẩn bị vào lớp 9. Trường chỉ cách nhà khoảng 1km, nếu đi xe đạp thì mất chừng 5-7 phút, còn đi bộ cũng không quá xa.

Thời gian gần đây, thấy nhiều bạn cùng lớp của con đã được bố mẹ mua xe đạp điện để đi học nên cháu cũng xin tôi mua cho một chiếc. Con bảo đi xe đạp điện sẽ đỡ mệt, nhất là những hôm trời nắng nóng hoặc phải mang nhiều sách vở. Tôi cũng thấy điều đó có lý.

Có nên sắm xe đạp điện cho con vào lớp 9 không. Ảnh minh họa: Xe điện Việt Thanh

Tuy nhiên, tôi vẫn khá băn khoăn. Quãng đường từ nhà đến trường thực sự rất ngắn, không biết có nhất thiết phải mua xe đạp điện hay không. Tôi cũng lo nếu đi xe điện từ sớm, con sẽ hình thành thói quen ngại vận động, trong khi đạp xe đạp mỗi ngày cũng là một cách rèn luyện sức khỏe.

Mặt khác, xe đạp điện hiện nay không hề rẻ. Nếu mua một chiếc chất lượng tốt cũng phải trên dưới 20 triệu đồng. Chưa kể còn chi phí bảo dưỡng, thay pin hoặc ắc quy sau vài năm sử dụng. Tôi cũng lo lắng về vấn đề an toàn khi học sinh tự điều khiển xe trên đường, nhất là vào giờ tan học đông đúc.

Ngược lại, nếu không mua, tôi sợ con sẽ tủi thân vì nhiều bạn đều có xe riêng, hoặc những hôm mưa gió, việc đi học bằng xe đạp cũng sẽ vất vả hơn.

Hiện gia đình tôi vẫn chưa đưa ra quyết định. Tôi muốn nghe thêm ý kiến từ những phụ huynh đã từng ở hoàn cảnh tương tự. Mong nhận được nhiều lời khuyên, chia sẻ từ mọi người có kinh nghiệm.

Tôi xin cám ơn.

Độc giả Phương Thảo (Long Biên, Hà Nội)

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