Lời Toà soạn: Đề xuất của Cục CSGT về việc quy định làn sát dải phân cách giữa trên một số tuyến cao tốc là làn dành riêng cho xe vượt đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng tài xế.

Thực tế, dù được đánh giá là "nhàn chân" hơn so với đường đô thị hay quốc lộ, cao tốc lại tiềm ẩn nhiều rủi ro do các phương tiện di chuyển ở tốc độ cao, đòi hỏi người lái phải lựa chọn làn đường phù hợp và có kỹ năng xử lý tình huống tốt. Tuy nhiên, không ít tài xế vẫn có thói quen chạy chậm nhưng "ôm" làn trái hoặc sử dụng làn dừng khẩn cấp sai mục đích, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sau khi VietNamNet đăng tải một số bài viết về chủ đề này, chúng tôi tiếp tục nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ bạn đọc thể hiện góc nhìn cá nhân và những phân tích chuyên sâu liên quan đến vượt xe và sử dụng làn đường trên cao tốc.

Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình với 2-3 làn đường xe chạy mỗi chiều đường. Ảnh: Hoàng Hà

Dưới đây là bài viết được độc giả Trần Phúc Thái (40 tuổi, Hà Nội) gửi về cho VietNamNet, thể hiện góc nhìn về vấn đề sử dụng làn đường trên cao tốc:

Phải nói rằng, hạ tầng giao thông tại Việt Nam những năm gần đây đã thay đổi rất nhanh. Nhiều tuyến cao tốc mới được đưa vào khai thác, các tuyến quốc lộ cũng được mở rộng với nhiều làn xe, dải phân cách cứng và hạ tầng ngày càng hiện đại, giúp phương tiện lưu thông nhanh và an toàn hơn.

Tuy nhiên, hạ tầng thay đổi thì cách lái xe cũng cần thay đổi theo. Chúng ta không thể mang thói quen đi trong phố lên cao tốc hay áp dụng cách chạy trên đường làng, đường huyện vào những tuyến đường được thiết kế cho tốc độ cao. Văn hóa sử dụng làn đường cũng quan trọng không kém kỹ năng điều khiển xe.

Một trong những hình ảnh tôi thường xuyên bắt gặp là nhiều tài xế chạy chậm nhưng vẫn bám làn sát dải phân cách (làn số 1), trong khi đây vốn là làn tốc độ cao, chủ yếu dành cho xe vượt.

Cách đi này không chỉ gây ức chế cho các phương tiện phía sau mà còn đi ngược lại nguyên tắc lái xe an toàn.

Với những tuyến cao tốc phổ biến ở Việt Nam gồm hai làn xe chạy và một làn dừng khẩn cấp, tôi luôn lựa chọn di chuyển ở làn số 2. Tôi chỉ chuyển sang làn số 1 khi cần vượt xe phía trước và sau khi vượt xong sẽ trở lại làn giữa ngay khi đủ điều kiện.

Tôi lựa chọn như vậy trước hết vì yếu tố an toàn.

Làn số 1 là làn nằm sát dải phân cách giữa nên cũng là nơi có nguy cơ chịu tác động đầu tiên nếu xe từ chiều ngược lại mất lái hoặc có vật thể như gỗ, đá, hàng hóa... văng sang.

Trong khi đó, nếu đi ở làn số 2, tôi có thêm khoảng cách và thêm thời gian để quan sát, xử lý tình huống. Tầm nhìn từ làn giữa cũng rộng hơn, giúp dễ quan sát cả dòng xe cùng chiều lẫn phía đối diện.

Một lý do khác là khả năng xử lý khi gặp chướng ngại vật.

Nếu đang chạy ở làn số 1 mà phía trước bất ngờ xuất hiện xe gặp sự cố hoặc vật cản, tôi gần như chỉ còn một lựa chọn là đánh lái sang làn số 2. Khi chuyển làn gấp mà không quan sát kỹ, nguy cơ va chạm với xe bên cạnh là rất lớn.

Ngược lại, khi di chuyển ở làn số 2, dư địa xử lý tình huống rộng hơn đáng kể. Tài xế có thể giảm tốc, chuyển sang làn trái khi đủ điều kiện hoặc, tận dụng làn dừng khẩn cấp để tránh va chạm nếu bảo đảm an toàn. Chính việc có nhiều phương án ứng phó hơn giúp giảm đáng kể rủi ro khi xảy ra tình huống bất ngờ.

Chạy xe ở làn giữa trên cao tốc sẽ có nhiều phương án đánh lái hơn khi gặp thời tiết bất lợi hoặc chướng ngại vật. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo kinh nghiệm của tôi, trên những tuyến cao tốc có dải phân cách bê tông cao như Hà Nội - Hải Phòng, làn đường sát dải phân cách thường xuất hiện luồng gió quẩn.

Với xe cỡ nhỏ hoặc xe gầm cao, hiện tượng này có thể ảnh hưởng đến độ ổn định khi vận hành. Ngoài ra, việc chạy sát dải phân cách trong thời gian dài cũng khiến người lái dễ mỏi mắt, giảm khả năng tập trung.

Khi trời mưa, làn trái thường đọng nước nhiều hơn, làm tăng nguy cơ trượt nước. Còn vào ban đêm, người lái ở làn này cũng dễ bị chói mắt bởi ánh đèn từ dòng xe chạy ngược chiều.

Thế nên theo tôi, nếu không cần vượt xe, chẳng tội gì chúng ta phải cố bám làn trái cho khổ.

Nhưng thực tế không ít tài xế chạy dưới tốc độ tối đa nhưng vẫn "ôm" làn trái, buộc các xe phía sau phải vượt bên phải. Trong điều kiện xe vô lăng bên trái với tay lái thuận như ở Việt Nam, vượt về phía bên phải luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro do góc quan sát bị hạn chế.

Theo tôi, chỉ nên sử dụng làn trái khi cần vượt xe và chủ động trở lại làn giữa sau khi hoàn thành việc vượt. Thói quen này không chỉ giúp giao thông trên cao tốc thông suốt hơn mà còn góp phần nâng cao an toàn cho tất cả người tham gia giao thông.

Độc giả Trần Phúc Thái

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