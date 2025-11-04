Ngày 4/11, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Thấm (SN 1969, trú tại thôn Toàn Mỹ, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được VKSND tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã thi hành các quyết định trên theo đúng quy định.

Bị can Nguyễn Văn Thấm (thứ 2 từ phải qua). Ảnh: Công an Bắc Ninh

Trước đó, qua kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cung cấp, lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH Trung Hiếu có dấu hiệu vi phạm quy định trong khai thác đất san lấp.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Công ty TNHH Trung Hiếu được UBND tỉnh Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) cấp Giấy phép khai thác khoáng sản từ tháng 5/2020. Giấy phép này cho phép khai thác đất san lấp tại khu vực Cây Vả, thôn Hố Vầu, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang (nay là xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Giấy phép quy định diện tích khai thác là 5ha, trữ lượng được phép là 519.286m³, công suất 120.000m³/năm và thời hạn khai thác 5 năm.

Tuy nhiên, Nguyễn Văn Thấm đã chỉ đạo nhân viên khai thác vượt phạm vi, độ sâu và trữ lượng cho phép. Tổng khối lượng đất san lấp khai thác sai phạm được xác định là hơn 200.000m³, gây thiệt hại lớn cho nhà nước.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.