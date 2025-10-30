Ngày 30/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Trung (46 tuổi, ngụ ấp Quới An, xã Giao Long) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông Trung là Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Cao Mạc (gọi tắt là Công ty Cao Mạc).

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trung (áo trắng). Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo điều tra ban đầu, tháng 1/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre (trước khi sáp nhập) tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của một người dân ở tỉnh Đồng Tháp, tố cáo ông Trung có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, ông Trung đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất rộng 316,1m² (loại đất nông thôn) tại phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long.

Mặc dù thửa đất nêu trên chưa được tách thửa và chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định pháp luật, nhưng ông Trung vẫn tự ý chia thành ba nền, xây dựng ba căn nhà và bán cho nhiều người.

Các bị hại đã giao tiền cho ông Trung nhưng chưa được sang tên quyền sử dụng đất. Trong khi đó, ông Trung vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ thửa đất cho người khác với giá 2,4 tỷ đồng, đã nhận 2,17 tỷ đồng tiền đặt cọc.

Cơ quan điều tra xác định, ông Trung đã cung cấp thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý của thửa đất, lợi dụng việc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình để tạo lòng tin, qua đó chiếm đoạt tiền của người mua.