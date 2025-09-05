Ngày 5/9, trao đổi với PV VietNamNet, ông Ong Thế Viên, Chủ tịch UBND phường Tiền Phong (tỉnh Bắc Ninh) xác nhận, cơ quan chức năng đã tạm giữ cô giáo L.T.V.A. (SN 1990) để làm rõ vụ việc bé gái D.T.V. (sinh tháng 6/2024) bị bầm tím cơ thể.

Trước đó, ngày 3/9, Công an phường Tiền Phong nhận được đơn của chị Đinh Thạch Lan (SN 2000) trình báo về việc con gái chị sau khi đi học tại cơ sở mầm non tư thục Mùa Xuân - cơ sở 1 về thì có nhiều vết bầm tím trên mặt và người.

D.T.V bị bầm tím mặt khi gửi tại cơ sở giáo dục mầm non tư thục Mùa Xuân – cơ sở 1. Ảnh cắt từ clip.

Theo trình báo, khoảng 8h ngày 3/9, chị Lan đưa con gái đến gửi tại cơ sở mầm non trên. Đến 15h cùng ngày, khi đến đón, chị phát hiện mặt con có nhiều vết bầm tím, nghi bị đánh nên đã đưa cháu đi khám và trình báo sự việc với công an.

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ cô L.T.V.A. để điều tra về hành vi 'Cố ý gây thương tích' theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Sáng 5/9, theo ghi nhận của PV, cơ sở mầm non tư thục Mùa Xuân - cơ sở 1 (tổ dân phố Quyết Tiến, phường Tiền Phong) vẫn hoạt động bình thường.

Đại diện nhà trường cho biết đang phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng và khẳng định quan điểm sẽ không bao che nếu cô giáo có sai phạm.

Về cô giáo liên quan, đại diện trường cho hay, cô V.A. đã công tác tại trường hơn một năm, hoàn thành tốt công việc và chưa từng bị phụ huynh phản ánh tiêu cực.

Cơ sở giáo dục mầm non tư thục Mùa Xuân.

“Sự việc xảy ra lần này là điều không ai mong muốn,” vị đại diện nói.

Nhà trường cũng cho biết đã chủ động liên hệ thăm hỏi gia đình bé V., đồng thời nỗ lực ổn định tinh thần cho các học sinh khác để đảm bảo hoạt động dạy học.

Được biết, cơ sở mầm non này có hơn 60 trẻ đang theo học và hơn 20 giáo viên.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.