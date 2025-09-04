Ngày 4/9, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền thông tin về việc một bé gái tại tỉnh Bắc Ninh xuất hiện nhiều vết bầm tím trên khuôn mặt sau khi được gửi tại một cơ sở giáo dục mầm non tư thục. Vụ việc đã khiến dư luận không khỏi bức xúc và xót xa.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là bé D.T.V, đang theo học tại cơ sở giáo dục mầm non tư thục Mùa Xuân – cơ sở 1, nằm trên địa bàn phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Em D.T.V bị bầm tím mặt khi gửi tại cơ sở giáo dục mầm non tư thục Mùa Xuân – cơ sở 1. Ảnh cắt từ clip.

Gia đình phát hiện trên mặt cháu bé có nhiều vết bầm tím, đặc biệt trên má còn có dấu hiệu của vết cắn nghi là do răng người gây ra. Hình ảnh thương tích của cháu bé được lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong cộng đồng.

Ngay sau khi sự việc được phản ánh, ông Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch UBND phường Tiền Phong đã ký văn bản yêu cầu làm rõ vụ việc. Văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nguyên nhân sự việc, đảm bảo an toàn cho trẻ em khi theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, đồng thời ổn định tình hình tại địa phương.

Theo chỉ đạo, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tiền Phong sẽ chủ trì phối hợp cùng Công an phường và cơ sở mầm non tư thục Mùa Xuân – cơ sở 1 tiến hành kiểm tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc bé gái bị thương tích. Đồng thời, yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, đảm bảo việc xử lý minh bạch, khách quan và đúng theo quy định pháp luật.

Kết quả kiểm tra, xác minh phải được báo cáo bằng văn bản gửi Chủ tịch UBND phường Tiền Phong trong ngày 4/9.

Ngoài ra, Phòng Văn hóa – Xã hội cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời tới người dân, tránh để những thông tin sai lệch lan truyền, gây hoang mang trong dư luận.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ.