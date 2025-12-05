Luật quy định tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự thuộc công an tỉnh, thành phố được thực hiện giám định pháp y tử thi, pháp y thương tích và giao Chính phủ quy định chi tiết khoản này.

Theo quy định cũ, trong lĩnh vực pháp y, việc giám định tỷ lệ thương tật phải được thực hiện tại các tổ chức giám định tư pháp công lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập. Trong số này có Viện Pháp y của Bộ Y tế; Viện pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc phòng; Trung tâm Giám định pháp y cấp tỉnh hoặc của Viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an.

Trong báo cáo về tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật nêu một số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với việc bổ sung nhiệm vụ giám định pháp y thương tích cho tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc công an tỉnh, thành phố. Một số ý kiến khác đề nghị giữ nguyên như quy định hiện hành, theo đó tổ chức này chỉ thực hiện giám định pháp y tử thi.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật. Ảnh: Quốc hội

Giải trình các ý kiến trên, Chính phủ cho biết, quá trình xây dựng dự án luật Giám định tư pháp (sửa đổi), Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Y tế, các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi liên quan đến nội dung bổ sung nhiệm vụ giám định thương tích tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc Công an tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở tờ trình của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có kết luận, trong đó cơ bản tán thành với quy định này tại dự thảo luật, tuy nhiên đề nghị cần cung cấp thêm thông tin, đánh giá cụ thể hơn về ưu điểm, hạn chế, tác động tích cực và tiêu cực khi sửa đổi quy định này.

Bộ Công an đã có báo cáo cung cấp thông tin, đánh giá về nội dung này. Trên cơ sở ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và báo cáo, đánh giá của Bộ Công an, dự thảo luật tiếp tục quy định tại khoản 4 điều 17 về việc tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh, thành phố được thực hiện giám định pháp y tử thi, pháp y thương tích và giao Chính phủ quy định chi tiết khoản này.

Xem xét miễn trừ trách nhiệm với người giám định tư pháp

Một số đại biểu Quốc hội đề nghị không quy định miễn trừ trách nhiệm pháp lý của người giám định tư pháp trong hoạt động giám định tư pháp như dự thảo luật. Một số ý kiến đề nghị cần nghiên cứu kỹ quy định miễn trừ trách nhiệm pháp lý của người giám định tư pháp trong hoạt động giám định tư pháp hoặc cần phải quy định chặt chẽ, miễn trừ có điều kiện hoặc bổ sung phạm vi miễn trừ.

Chính phủ xin cho biết, tiếp thu ý kiến của đại biểu, dự thảo luật được nghiên cứu, chỉnh lý theo hướng người giám định tư pháp được xem xét loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm theo quy định của pháp luật có liên quan và của cấp có thẩm quyền khi đã thực hiện giám định đúng quy định về trình tự, thủ tục, quy trình giám định tư pháp, quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định, vô tư, khách quan, không vụ lợi.

Trường hợp người giám định tư pháp kết luận gian dối hoặc từ chối kết luận giám định mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Đại biểu biểu quyết thông qua luật. Ảnh: Quốc hội

Một điểm mới khác của luật sửa đổi, là mở rộng phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp. Chính phủ cho hay, việc sửa luật lần này nhằm thể chế hóa các chủ trương, chỉ đạo về huy động nguồn lực để xã hội hóa lĩnh vực giám định tư pháp.

Theo đó, phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp được mở rộng thêm ở một số lĩnh vực, chuyên ngành. Riêng chuyên ngành giám định ADN, tài liệu, kỹ thuật số và điện tử, dấu vết đường vân, luật quy định văn phòng giám định tư pháp chỉ được thực hiện đối với tố tụng dân sự, hành chính.

Các cơ quan giám định công lập sẽ thực hiện trong tố tụng hình sự. Tới đây, Chính phủ tiếp tục quy định chi tiết trình tự, thủ tục thành lập, đăng ký, kiểm soát chất lượng hoạt động của văn phòng giám định tư pháp. Quá trình xây dựng luật, một số ý kiến đề nghị mở rộng hơn nữa về phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp đối với các lĩnh vực như môi trường, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ...

Giải trình nội dung này, Chính phủ cho biết các lĩnh vực trên có phát sinh trưng cầu giám định, song nhu cầu chưa thực sự lớn, thường xuyên. Vì thế, trước mắt chưa cần mở rộng phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp.