Ngày 21/11, Công an xã Tân Minh (tỉnh Lâm Đồng) đã phát thông báo truy tìm danh tính người đàn ông tử vong sau vụ tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Theo đó, khoảng 20h45 ngày 20/11, tại Km38+900 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (hướng Bắc - Nam) xảy ra tai nạn giữa xe tải BKS 51L-902.XX và một người đi bộ chưa rõ danh tính.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: XĐ

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Về đặc điểm nhận dạng: Nạn nhân cao 1,6m, dáng người gầy, tóc ngắn. Thời điểm gặp nạn, người này mặc áo khoác đen dài tay (bên trong áo thun xám) và quần đùi màu xanh lá.

Công an xã Tân Minh đề nghị ai biết thông tin về nạn nhân thì liên hệ đơn vị để phối hợp giải quyết.