Ngày 18/8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng và Đảng ủy Công an TP tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, lực lượng Công an thành phố đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự phát triển chung. Công an TP giữ vai trò then chốt xây dựng môi trường phát triển an toàn.

Theo ông Triết, từ những ngày đầu kháng chiến đến giai đoạn đổi mới và hội nhập, Công an TP luôn kiên cường, mưu trí đấu tranh với các thế lực thù địch, đồng thời đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh nhân dân trong giữ gìn trật tự.

Những năm gần đây, Công an thành phố chủ động tham mưu nhiều giải pháp bảo đảm an ninh, không để hình thành “điểm nóng”, đồng thời tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào quản trị an ninh.

Đà Nẵng vinh danh, khen thưởng và biểu dương đóng góp của các lực lượng, cá nhân.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, sau khi hợp nhất địa giới, Đà Nẵng có không gian phát triển rộng lớn, nhiều tiềm năng và dư địa để bứt phá. Trung ương đặt kỳ vọng thành phố sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới của Việt Nam, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 là đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm thương mại – tài chính quốc tế, công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch đẳng cấp châu Á.

“Để hoàn thành mục tiêu đó, đòi hỏi các cấp, các ngành và mỗi người dân cùng chung tay. Trong đó, lực lượng công an được Đảng bộ và Nhân dân tin cậy giao trọng trách giữ gìn an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, thân thiện, hấp dẫn phục vụ sự nghiệp phát triển của thành phố. Đây vừa là nhiệm vụ nặng nề, vừa là vinh dự lớn lao của Công an thành phố”, ông Triết khẳng định.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khẳng định, Công an TP sẽ tiếp tục xây dựng tổ chức “trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, quyết tâm giữ vững bình yên cuộc sống của nhân dân.