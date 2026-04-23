Tại buổi họp báo vào sáng 23/4, Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian qua, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, đơn vị đã phát hiện, xử lý một vụ án có số lượng tang vật ma túy đặc biệt lớn trên địa bàn.
Cơ quan chức năng đã thu giữ 19kg ma túy, 1 khẩu súng cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan. Số ma túy này được xác định có nguồn gốc từ Lào.
Đồng thời, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng để tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy xét và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, đây là vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn tỉnh kể từ khi thực hiện mô hình 2 cấp với chính quyền và công an địa phương.
UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ khen thưởng Ban chuyên án vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm ma túy.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã trao thưởng đột xuất 200 triệu đồng cho các đơn vị phá án; đồng thời trao gửi thư khen của Chủ tịch tỉnh đến các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Viện KSND tỉnh.
Ông Đào Mỹ biểu dương và cảm ơn lực lượng công an đã triệt phá thành công chuyên án, đồng thời mong muốn Công an tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm để giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.