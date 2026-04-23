Tại buổi họp báo vào sáng 23/4, Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian qua, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, đơn vị đã phát hiện, xử lý một vụ án có số lượng tang vật ma túy đặc biệt lớn trên địa bàn.

Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan chức năng đã thu giữ 19kg ma túy, 1 khẩu súng cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan. Số ma túy này được xác định có nguồn gốc từ Lào.

Đồng thời, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng để tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy xét và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, đây là vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn tỉnh kể từ khi thực hiện mô hình 2 cấp với chính quyền và công an địa phương.