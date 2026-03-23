Sau 4 ngày xét xử và nghị án, hôm nay (23/3), TAND TPHCM tuyên án đối với các cựu Công an phường 13, quận 4 (cũ), TPHCM về hành vi nhận hối lộ để “bảo kê” cho hoạt động mua bán ma túy công khai tại hẻm 322 đường Nguyễn Tất Thành.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quy định của Nhà nước về quản lý và phòng, chống ma túy; đồng thời xâm phạm hoạt động đúng đắn, uy tín của cơ quan, tổ chức; trật tự quản lý hành chính nhà nước, cần xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục riêng và răn đe, phòng ngừa chung.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Trung (nguyên cảnh sát khu vực Công an phường 13, quận 4 cũ) 7 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; bị cáo Trương Anh Tuấn (nguyên Phó Trưởng Công an phường), Nguyễn Minh Trường (nguyên Trưởng Công an phường) mỗi bị cáo 3 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Tấn Lộc (nguyên cảnh sát khu vực Công an phường 13, quận 4 cũ); Phan Văn Hòa (nguyên cán bộ Tổ phòng, chống tội phạm Công an phường 13) mỗi bị cáo 5 năm tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Liên quan đến vụ án, 23 bị cáo khác cũng phải lãnh từ 2 năm đến 22 năm tù.

Thạch Phương Thu (57 tuổi, ngụ phường Xóm Chiếu, TPHCM) 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 4 năm tù về tội "Đưa hối lộ". Tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành là 24 năm tù.

Bị cáo Ngụy Kim Long (35 tuổi, ngụ phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo buộc, khoảng 16h ngày 2/1/2024, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 1 (cũ) phối hợp Công an phường Nguyễn Thái Bình (cũ) tuần tra thì phát hiện Hồ Hữu Thọ đang điều khiển xe mô tô tại khu vực chân cầu Calmette có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra, tổ công tác thu giữ trong túi quần của Thọ 2 đoạn ống hút bằng nhựa, bên trong chứa heroin.

Cùng thời điểm, các tổ công tác khác của Công an quận 1 (cũ) đồng loạt phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng khác có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Căn cứ lời khai của các đối tượng, cảnh sát đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thạch Phương Thu, Ngụy Kim Long và 4 đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra xác định, năm 2023, khi làm việc tại Campuchia, Ngụy Kim Long quen biết với một đối tượng tên Long (không rõ lai lịch). Sau đó, đối tượng này giới thiệu có nguồn ma túy tại Việt Nam. Khi quay về nước, Ngụy Kim Long biết Thu hoạt động mua bán ma túy nên ngỏ ý cung cấp. Sau khi thỏa thuận giá cả, Thu đồng ý mua.

Mỗi khi Thu “đặt hàng”, Ngụy Kim Long thuê nhiều người quen, bạn bè đi giao ma túy cho Thu.

Đối với bị cáo Thạch Phương Thu, cáo buộc xác định bị cáo hoạt động mua bán ma túy tại khu vực hẻm 322 đường Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4 (cũ) từ năm 2023.

Theo đó, sau khi mua ma túy, Thu chia nhỏ vào các đoạn ống hút nhựa, hàn kín hai đầu rồi giao cho em ruột, anh rể, cháu… đem bán cho người mua tại khu vực trên.

Đặc biệt, để tránh việc tranh giành khách giữa những người trong gia đình, Thu chia ca bán cho từng người. Mỗi người bán 1 ca, mỗi ngày có 5 ca, bắt đầu từ 3h sáng và kết thúc lúc 23h.

Trước mỗi ca, Thu giao ma túy; khi hết ca, Thu thống kê số lượng còn lại và tiền thu được. Ma túy chưa bán hết sẽ giao cho ca sau tiếp tục bán.

Trưởng Công an phường và cảnh sát khu vực bảo kê cho đường dây ma túy

Phát hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Thạch Phương Thu, Nguyễn Minh Trường và Phạm Quang Trung đã nhiều lần yêu cầu Thu đến trụ sở để răn đe, giáo dục và yêu cầu chấm dứt hoạt động. Nếu không sẽ bị xử lý.

Sau đó, Thu đặt vấn đề đưa tiền hằng tháng cho Trường và Trung để tiếp tục hoạt động mua bán ma túy, và được đồng ý.

Cáo buộc xác định, từ tháng 1/2023-1/2024, định kỳ vào cuối tháng, Thu đưa cho đàn em là Phan Văn Mười (ngụ phường Xóm Chiếu) 20 triệu đồng để chuyển cho Trung. Nhận tiền, Trung giữ lại 5 triệu đồng, số còn lại chia cho Trương Anh Tuấn 5 triệu đồng, Nguyễn Tấn Lộc 3 triệu đồng, Phan Văn Hòa 1 triệu đồng. 5 người khác công tác tại Công an phường 13 cũng được nhận từ 1-3 triệu đồng.

Tổng cộng, Phạm Quang Trung đã 12 lần nhận 220 triệu đồng từ Thạch Phương Thu.

Đối với Nguyễn Minh Trường, hằng tháng Thu trực tiếp hoặc thông qua Mười đưa cho Trường 10 triệu đồng.