Đắk Lắk:

Ngày 13/3, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép hơn 10kg ma túy.

Tang vật vụ án. Ảnh: VKS

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Hoài Nam (SN 1989, trú phường Tân Đông Hiệp, TPHCM); Châu Nguyễn Trung Hiếu (SN 1997, trú phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng) và Phan Văn Cầu (SN 1990, trú xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai).

Kết quả điều tra ban đầu, ngày 2/3, Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nam và Hiếu đang có hành vi mua hơn 10kg ma túy. Các đối tượng khai nhận, số ma túy trên mua về với mục đích bán cho người khác kiếm lời nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Công an cũng xác định, Phan Văn Cầu nhiều lần mua ma tuý của Nguyễn Hoài Nam rồi bán lại cho người khác.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của từng bị can.