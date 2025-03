Ngày 23/3, Công an tỉnh Trà Vinh thông tin ban đầu vụ người đàn ông nghi nhảy lầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh xuống bãi cỏ tử vong.

Theo đó, khoảng 4h30 cùng ngày, bảo vệ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh phát hiện anh N.V.Q (39 tuổi, ngụ huyện Càng Long) tử vong trong tư thế nằm sắp tại bãi cỏ khu D của bệnh viện nên truy hô, báo công an.

Vị trí phát hiện vết chân của bệnh nhân leo lên lan can tầng 7 của bệnh viện rồi nhảy xuống bãi cỏ. Ảnh: T.X

Anh Q. nhập viện 10 ngày trước, điều trị bệnh gan, thận, tiểu đường. Rạng sáng nay, người nhà phát hiện anh không có mặt ở phòng điều trị nên tìm kiếm. Sau đó, nạn nhân được phát hiện tử vong.

Công an xác định anh Q. tử vong do đa chấn thương. Kiểm tra hiện trường, công an phát hiện có dấu chân nghi của nạn nhân leo lên lan can tầng 7 tại nơi chiếu thẳng xuống mặt đất là vị trí nạn nhân nằm tử vong.

Lực lượng chức năng nhận định, nạn nhân nhảy từ lầu 7 xuống bãi cỏ dẫn đến tử vong.

Công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.