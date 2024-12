Ngày 5/12, Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc tuyển chọn vào công an nhân dân đối với chị Tống Thị Hồng Nhung - vợ của Thiếu tá, liệt sĩ Hồ Tấn Dương, nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Lấp Vò. Anh Dương hi sinh trong lúc truy bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản.

Theo đó, chị Nhung được tạm tuyển và bố trí công tác tại Công an huyện Lấp Vò.

Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trao quyết định cho chị Tống Thị Hồng Nhung. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, việc tuyển chọn chị Nhung vào lực lượng công an là sự tri ân, động viên thân nhân gia đình liệt sĩ Hồ Tấn Dương sớm vượt qua nỗi đau, mất mát, ổn định cuộc sống. Đây là sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp mong rằng trong thời gian tạm tuyển, chị Nhung cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để được xem xét chuyển vào biên chế chính thức khi hết thời gian tạm tuyển.

Như VietNamNet đưa tin, tháng 8/2022, người dân trình báo có 2 đối tượng trộm tài sản trên xe tải dọc tuyến QL N2B, thuộc địa phận xã Bình Thành, huyện Lấp Vò.

Nhận tin báo, anh Hồ Tấn Dương (khi đó là Đại úy) cùng Thượng úy Nguyễn Thanh Danh (Thượng úy Danh chở Đại úy Dương) tổ chức truy bắt đối tượng.

Hai cán bộ công an cũng thông tin nhanh cho công an các địa bàn giáp ranh hỗ trợ truy bắt. Trong quá trình truy đuổi, hai nghi phạm hung hãn, chống trả quyết liệt dẫn đến tai nạn khiến anh Hồ Tấn Dương hi sinh trên đường đưa đi cấp cứu.

Sau đó, Bộ trưởng Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với cán bộ Hồ Tấn Dương

Hồi tháng 3, Công an Đồng Tháp đã làm lễ trao quyết định của Thủ tướng và trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân gia đình Thiếu tá, liệt sĩ Hồ Tấn Dương.