Bằng tư duy đổi mới và hành động quyết liệt, lực lượng Công an Thủ đô đã tạo nên nhiều dấu ấn. Nổi bật là “Đề án chuyển đổi số trong CATP Hà Nội giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn đến 2045” với các mô hình tiêu biểu như Trợ lý ảo Chatbot AI, Tổng đài viên AI, Trung tâm Thông tin Chỉ huy hiện đại, cùng việc mở rộng tiện ích trên ứng dụng VNeID – góp phần xây dựng Thủ đô an toàn, thành phố thông minh.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh: CACC

Không chỉ tiên phong trong công nghệ, Công an Hà Nội còn lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”. Trong thiên tai, bão lũ, hình ảnh chiến sĩ dầm mình cứu dân ở Trung Giã, Đa Phúc… đã trở thành biểu tượng của tinh thần quên mình vì cộng đồng.

Hà Nội cũng là đơn vị tiên phong trong mô hình Công an hai cấp, giúp bộ máy tinh gọn, hiệu quả, bám sát cơ sở, giữ vững an ninh từ “gốc”.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2025–2030, Đảng ủy CATP Hà Nội đề ra bốn nhiệm vụ đột phá: Đổi mới tư duy bảo đảm an ninh – trật tự, thích ứng linh hoạt thách thức phi truyền thống.

Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kết quả công tác đối với công an cấp xã.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, làm chủ công nghệ. Siết chặt kỷ luật, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả công tác. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong mọi lĩnh vực.

Nhờ đó, tình hình an ninh, trật tự Thủ đô được giữ vững; tội phạm giảm mạnh, tỷ lệ khám phá án đạt 87%.

Với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng đổi mới, Công an TP Hà Nội đang khẳng định vị thế tiên phong – vừa là “lá chắn thép” bảo vệ bình yên, vừa là lực lượng dẫn đầu trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng Hà Nội – Thành phố vì hòa bình, văn minh và phát triển bền vững.