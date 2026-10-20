Công an Hà Nội đang tìm những người từng mua, sử dụng các sản phẩm Loramen do Nguyễn Thị Hương (biệt danh “cô giáo Hương”) quảng cáo để phục vụ điều tra vụ án lừa dối khách hàng.

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông báo tìm người bị hại trong vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, liên quan đến các hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Phát hành trái phép hóa đơn và Lừa dối khách hàng.

Nguyễn Thị Hương tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự. Đến ngày 21/8, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thị Hương (biệt danh “cô giáo Hương”) cùng một số cá nhân bị xác định có hành vi sản xuất, đăng tải nội dung quảng cáo không đúng sự thật về công dụng của các sản phẩm Loramen Plus, Dung dịch xịt Lora Men Plus và Xịt thơm da Loramen.

Các sản phẩm này được quảng cáo có công dụng kéo dài thời gian quan hệ tình dục, tăng cường sinh lý nam giới.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, những nội dung quảng cáo trên có dấu hiệu khiến khách hàng hiểu sai về công dụng thực tế của sản phẩm, từ đó tin tưởng đặt mua và sử dụng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị những người từng mua, sử dụng các sản phẩm nêu trên liên hệ cơ quan điều tra, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan.

Đặc biệt, cơ quan điều tra đề nghị người bị hại cung cấp bản sao các bài viết, nội dung quảng cáo về những sản phẩm này để phục vụ việc xác minh, thu thập chứng cứ.

Người có thông tin liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội), địa chỉ số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, Hà Nội; hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Xuân Ngọc qua số điện thoại 0947.235.813.