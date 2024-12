Chiều 10/12, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; triển khai mô hình 141 trong tình hình mới.

Cụ thể, Công an Hà Nội tiến hành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 15/11 - 15/12, các đơn vị, các lực lượng tập trung lực lượng, phương tiện, xây dựng các biện pháp, giải pháp đấu tranh, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho giai đoạn tấn công.

Giai đoạn 2 từ ngày 15/12 - 14/2/2025. Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Công an Hà Nội tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết.

Ảnh: Đình Hiếu

Đợt cao điểm này, Công an Hà Nội đặt mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, tạo tiền đề chuẩn bị công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và thành phố diễn ra trong năm 2025.

Công an Hà Nội sẽ kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để tội phạm hoạt động công khai gây bức xúc dư luận, đặc biệt là điều tra khám phá nhanh các vụ án, phấn đấu không để xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian Tết Nguyên đán; kiềm chế phát sinh đối tượng truy nã.

Trong đó, Công an Thủ đô sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp, biện pháp phòng chống tội phạm đường phố, giải quyết triệt để tình trạng nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên địa bàn...

Để thực hiện được những mục tiêu trên, Công an TP Hà Nội yêu cầu công tác chỉ huy, chỉ đạo phải bảo đảm tập trung, thống nhất; phân công, phân cấp cụ thể, rõ người, rõ việc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương.

Triển khai mô hình 141 trong tình hình mới

Cũng tại buổi lễ, Công an Hà Nội đã triển khai mô hình lực lượng 141 trong tình hình mới. Mô hình này được thành lập nhằm tạo sức răn đe, trấn áp tội phạm đường phố, nhất là tình trạng thanh thiếu niên phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng vào ban đêm.

Công an Hà Nội cũng cho biết, kế hoạch đổi mới sẽ triển khai 54 tổ công tác đảm bảo khép kín địa bàn, tập trung vào các tuyến địa bàn trọng điểm, đảm bảo trấn áp nhanh các đối tượng vi phạm pháp luật.

Công an Hà Nội cũng cho biết, Cơ quan thường trực của các tổ 141 sẽ giao Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội là đầu mối. Mỗi tổ gồm 10 cán bộ, chiến sĩ. Phương thức tuần tra, kiểm soát là tuần tra lưu động, cắm chốt và tuần tra lưu động kết hợp cắm chốt.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (Công ang thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 141, đã xây dựng kế hoạch đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng 141. Công an TP tập trung lực lượng, nguồn lực bảo đảm răn đe, trấn áp mạnh mẽ, từng bước kiểm chế, tiến tới làm giảm các loại “tội phạm đường phố”, không để tội phạm trên các tuyến giao thông hoạt động, gây bức xúc dư luận.