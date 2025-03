Hôm nay (4/3), Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh An Giang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý hành vi “Sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội đăng tải video gây hoang mang dư luận trong quần chúng nhân dân” với ông H.S.T. (ngụ xã An Hòa, huyện Châu Thành).

Lực lượng chức năng làm việc với ông T. Ảnh: Công an An Giang

Trước đó, vào khoảng 2h ngày 1/3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh nhận được tin báo cháy xảy ra tại chùa Nam An (thuộc xã An Hoà). Đơn vị nhanh chóng điều 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ tới hiện trường. Sau gần 2 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả không gây thiệt hại về người, tuy nhiên căn nhà gỗ khoảng 200m2 hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Lợi dụng vụ việc trên, ông T. dùng tài khoản Youtube của mình đăng tải video vụ cháy giật tít, câu view, câu like với nội dung: “An Giang ‘thảm cảnh’ cháy lớn…”, gây hoang mang dư luận.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, ông T. thừa nhận hành vi sai phạm, cam kết không tái phạm, đồng thời chấp hành mọi quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ, tán phát các thông tin gây hoang mang dư luận, tất cả các hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.