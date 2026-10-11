Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng 'Ật', ở Ninh Bình) đã sử dụng điện thoại di động quay video, phát trực tiếp (livestream) hình ảnh, kèm theo những lời nói phản cảm, kích động và xúc phạm danh dự của công dân.

Ngày 11/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (hay còn gọi Thắng "Ật”, SN 1989, trú phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, ngày 28/9, tại tổ dân phố Tràng An, phường Tây Hoa Lư, Nguyễn Văn Thắng đã sử dụng điện thoại di động quay video, phát trực tiếp (livestream) hình ảnh, kèm theo những lời nói phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, mang tính kích động và xúc phạm danh dự của công dân.

Sau đó, các hình ảnh và video này tiếp tục được đăng tải, chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, bình luận của đông đảo người dùng.

Hành vi này gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, hình ảnh du lịch của địa phương, đồng thời tạo ra những tác động tiêu cực trên không gian mạng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

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