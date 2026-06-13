Chiều 13/6, lãnh đạo Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Tiến Lộc (SN 2003, trú tại phường Hai Bà Trưng), đối tượng liên quan đến vụ dùng điếu cày đánh người gây thương tích trên phố Lê Duẩn.

Đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 23h ngày 10/6, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp nhận tin trình báo của chị L. (SN 2005, trú tại phường Hai Bà Trưng) và anh P. (SN 2004, trú tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) về việc anh P. bị người yêu cũ của chị L. hành hung, gây thương tích trước số nhà 138 phố Lê Duẩn.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định Nguyễn Tiến Lộc là đối tượng liên quan. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến chiều 13/6, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Tiến Lộc để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Lộc khai nhận tối 10/6 đã gặp chị L. và anh P. tại cây xăng Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam. Tại đây, giữa các bên xảy ra xô xát.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Lộc cùng Trương Đức Hưng (SN 2003, trú tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) tiếp tục gặp anh P. khi người này đang đưa chị L. về nhà trên phố Mai Hắc Đế. Thấy Lộc lao vào đánh, anh P. điều khiển xe máy chở chị L. bỏ chạy.

Khi đến trước số nhà 138 phố Lê Duẩn, Lộc và Hưng đã dùng điếu cày đánh nhiều lần vào vùng đầu anh P. Sau khi gây án, cả hai điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang tiếp tục truy bắt Trương Đức Hưng để xử lý theo quy định của pháp luật.