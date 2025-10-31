Ngày 31/10, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa tiếp tục ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án; ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc (SN 1990, trú xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình) và Lê Văn Hải (SN 1996, trú xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Trốn thuế”.

Cơ quan CSĐT công bố quyết định khởi tố đối với Lê Văn Hải. Ảnh: CACC

Cơ quan công an xác định, ngoài hành vi phạm tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty TNHH Hải Bé, có trụ sở tại xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình (nay là xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình) và đã bị khởi tố, từ năm 2022 đến tháng 6/2025, Phúc và Hải còn lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để kinh doanh, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm trốn thuế.

Theo công an, mặc dù doanh thu thực tế của Công ty Hải Bé là hơn 101 tỷ đồng, nhưng các bị can chỉ báo cáo với cơ quan thuế là hơn 15 tỷ đồng (che giấu doanh thu chênh lệch so với thực tế gần 86 tỷ đồng).

Các bị can không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho từng lần bán hàng... và thống nhất với đơn vị bán hàng chỉ xuất hóa đơn GTGT cho một phần hàng hóa mà Công ty Hải Bé đã mua thực tế. Với phương thức, thủ đoạn như trên, các đối tượng đã trốn thuế với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 14/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Phúc là giám đốc và Hải là thành viên sáng lập của Công ty TNHH Hải Bé, chuyên kinh doanh các mặt hàng là mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, trong đó có thực phẩm bảo vệ sức khỏe “Siro ăn ngon Hải Bé.”

Được biết, Lê Văn Hải là người nổi tiếng trên mạng xã hội và chính là người lập kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" với 2,6 triệu lượt follow và 1 vlog trên Facebook với tên gọi "Hải Sen Vlog".