Ngày 20/6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị sở y tế các địa phương rà soát, phối hợp thu hồi toàn bộ sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ "Siro ăn ngon Hải Bé" là hàng giả đang còn trên thị trường.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị sở y tế các địa phương, Sở An toàn thực phẩm TPHCM; Ban quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm của các tỉnh, thành phố phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm cho biết, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Siro ăn ngon Hải Bé đã được Cục này cấp Giấy tiếp nhận đăng kí bản công bố sản phẩm ngày 30/1/2024. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo cũng được Cục cấp cho Công ty TNHH Hải Bé 6 tháng sau đó.

Tối 17/6, Cục phát đi khuyến cáo người dân không nên sử dụng sản phẩm này trong khi các cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc.