Ngày 16/7, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa chủ trì, phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet với tổng số tiền giao dịch hơn 710 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Cơ quan công an bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây gồm: Lê Tuấn Minh (SN 1996), Phạm Duy Long (SN 1995) cùng trú tại phường Nam Định; Trần Việt Thắng (SN 1996), Đỗ Hải Đăng (SN 1993) cùng trú tại phường Hoa Lư; Phạm Quốc Hiền (SN 1977, trú tại phường Dĩ An, TPHCM).

Theo cơ quan công an, Lê Tuấn Minh là "tổng đại lý", cấp tài khoản cho các "đại lý" để chia nhiều tài khoản đánh bạc cho các "con bạc" trong và ngoài tỉnh Ninh Bình tham gia cá độ các trận bóng đá trên internet.

Cán bộ công an ghi lời khai của đối tượng Lê Tuấn Minh. Ảnh: CACC

Cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền giao dịch của đường dây tính đến khi bị bắt là hơn 710 tỷ đồng. Riêng trong dịp World Cup 2026, số tiền cá cược trên các website cá độ bóng đá là khoảng 145 tỷ đồng.

Từ khi diễn ra World Cup 2026 đến nay, Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ trì, phối hợp đấu tranh, triệt xóa 3 đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng; bắt giữ, truy tố 21 đối tượng với tổng số tiền giao dịch đánh bạc gần 2.000 tỷ đồng.