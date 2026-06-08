Ngày 8/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, số đề quy mô lớn trên địa bàn.

Qua điều tra, công an xác định đường dây do Lê Trung Hải (SN 1986) và Nguyễn Quang Hiếu (SN 1991, cùng trú xã Hòa Vang) cầm đầu, lôi kéo nhiều người tham gia.

Sau thời gian xác lập chuyên án, ngày 3/6, ban chuyên án huy động 50 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 8 tổ công tác đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, đấu tranh.

Công an triệu tập, làm việc với các đối tượng liên quan. Ảnh: Thành Anh.

Cơ quan công an đã triệu tập, làm việc và tạm giữ hình sự Lê Trung Hải, Nguyễn Quang Hiếu cùng 5 người khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tang vật thu giữ gồm nhiều tài liệu liên quan hoạt động cá độ bóng đá, ghi số đề cùng tiền mặt và các vật chứng liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2026 đến nay, các đối tượng sử dụng mạng xã hội và tin nhắn điện thoại để nhận, chuyển bảng đề, đồng thời tổ chức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch khoảng 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.