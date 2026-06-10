Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can để điều tra hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương trên cả nước.

Đối tượng Trần Ngọc Hoàng, kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá. Ảnh: C.A

Nhằm che giấu hoạt động, các nghi can sử dụng tài khoản ẩn danh để liên lạc trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc, dùng sim điện thoại không chính chủ và tài khoản ngân hàng trung gian để đối phó cơ quan chức năng.

Ngày 30/5, sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng công an nhiều địa phương đồng loạt triển khai các tổ công tác, triệu tập Trần Ngọc Hoàng (35 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) - người bị xác định cầm đầu đường dây - cùng nhiều người liên quan.

Theo điều tra, Hoàng sử dụng một tài khoản cá độ bóng đá cấp “Super” để tạo lập, quản lý và phân quyền cho nhiều tài khoản cấp dưới.

Từ tài khoản này, Hoàng tổ chức hệ thống đánh bạc nhiều tầng gồm 9 tài khoản “Master”, 9 tài khoản “Agent” và 104 tài khoản “Member”. Nhóm này lôi kéo nhiều người tham gia cá độ bóng đá trực tuyến tại nhiều tỉnh, thành.

Từ đầu năm 2026 đến khi bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch qua hệ thống đánh bạc do các nghi can vận hành được xác định hơn 600 tỷ đồng. Theo công an, đây là đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất từng bị phát hiện tại Quảng Ngãi.

Vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan.