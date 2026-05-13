Ngày 13/5, đại diện Đội CSGT đường bộ số 1 (Công an tỉnh Ninh Bình) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng xác minh, làm rõ vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong trên đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.T

Khoảng 5h cùng ngày, tại km3+700 trên QL12B, thuộc xã Bình Minh (Ninh Bình) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân là bà Trần Thị H. (SN 1979, trú xóm 1, xã Kim Đông, Ninh Bình) điều khiển xe máy theo hướng từ xã Kim Đông lên xã Bình Minh.

Đến đoạn đường trên, bà H. xảy ra va chạm với phương tiện chưa xác định được biển số (nghi là xe ô tô). Hậu quả, khiến chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, bà H. bị thương nặng và tử vong sau đó.

Cơ quan chức năng đang truy tìm phương tiện xảy ra va chạm khiến người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong. Ảnh: N.T

Được biết, vào thời điểm xảy ra va chạm bà H. đang lên chợ ở xã Bình Minh để bán hàng. Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm tài xế, phương tiện xảy ra va chạm với xe máy.