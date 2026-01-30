Ngày 30/1, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội cho biết, đơn vị đã tạm giữ tài xế liên quan đến vụ ô tô lùi trúng hai người đi xe máy, khiến một người tử vong.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: H.M

Theo xác minh ban đầu, khi cài số lùi, tài xế không thấy xe di chuyển nên đã đạp ga, dẫn đến việc ô tô bất ngờ lùi mạnh và gây tai nạn.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h50 ngày 28/1 trên phố Khâm Thiên. Thời điểm này, ô tô con do nam tài xế điều khiển đang đỗ trước số nhà 37. Sau đó, ô tô bất ngờ đi lùi và va chạm với hai phụ nữ vừa dắt xe máy từ vỉa hè xuống.

"Phát hiện sự việc, nhiều người đi đường đã dừng lại, cùng nhau khiêng ô tô lên để cứu người bị mắc kẹt dưới gầm xe”, một nhân chứng cho biết.

Cú va chạm mạnh khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm ô tô, hư hỏng nặng.