Ngày 11/1, tờ Global HK01 đưa tin nam diễn viên Dương Kiệt Vũ và vợ là nữ diễn viên Ngô Hựu Hàm đã bị cảnh sát khởi tố với cáo buộc vô ý gây chết người. Theo điều tra của cảnh sát thành phố Cơ Long, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 10/11/2025.

Thời điểm đó, Dương Kiệt Vũ lái ô tô trên đường thì va chạm với một cụ bà 84 tuổi đang băng qua vạch dành cho người đi bộ khi đèn tín hiệu đã bật xanh. Cảnh sát xác định nam diễn viên thiếu quan sát, không nhường đường cho người đi bộ, dẫn đến tai nạn.

Video về vụ việc được công bố:

Sau va chạm, nạn nhân vẫn còn tỉnh táo và được đưa đi cấp cứu, song đã qua đời sau 9 ngày điều trị do vết thương quá nặng. Kết quả kiểm tra cho thấy Dương Kiệt Vũ không sử dụng rượu bia khi lái xe. Dù vậy, cảnh sát vẫn hoàn tất hồ sơ, chuyển vụ việc sang cơ quan tố tụng để xem xét trách nhiệm hình sự.

Những ngày gần đây, vụ việc tiếp tục gây tranh cãi khi gia đình nạn nhân đăng bài trên mạng xã hội cho rằng sau tai nạn, vợ chồng Dương Kiệt Vũ từng đến linh đường quỳ gối xin lỗi nhưng sau đó lại chặn liên lạc với gia đình người quá cố. Phía gia đình nạn nhân cho biết nam diễn viên từng nói chỉ có 12 triệu Đài tệ (gần 10 tỷ đồng) tiền tiết kiệm để bồi thường, khiến họ rơi vào khủng hoảng tinh thần.

Trước phản ứng gay gắt từ dư luận, Dương Kiệt Vũ lên tiếng giải thích. Anh phủ nhận việc chỉ chấp nhận bồi thường 12 triệu Đài tệ, cho biết đây chỉ là con số anh trả lời trung thực khi được hỏi về số tiền hiện có trong tài khoản cá nhân. Nam diễn viên nói thêm bảo hiểm đã tạm ứng chi trả 2 triệu Đài tệ (gần 2 tỷ đồng) và 2 bên vẫn đang tiếp tục làm việc với đơn vị bảo hiểm trách nhiệm dân sự. “Những gì tôi phải chịu trách nhiệm, tôi chắc chắn sẽ không né tránh”, anh khẳng định.

Nói về nguyên nhân tai nạn, Dương Kiệt Vũ cho biết xe chạy với tốc độ dưới 10 km/h, thời tiết mưa lớn do ảnh hưởng của bão khiến tầm nhìn hạn chế, dẫn đến việc không kịp phát hiện người đi bộ. Anh gửi lời xin lỗi sâu sắc tới gia đình nạn nhân và thừa nhận bản thân luôn day dứt vì sự việc.

Dương Kiệt Vũ và Ngô Hữu Hàm kết hôn vào năm 2025.

Liên quan đến việc Ngô Hữu Hàm chặn tài khoản mạng xã hội của gia đình người quá cố, Dương Kiệt Vũ thừa nhận đây là cách xử lý chưa phù hợp và thay mặt vợ xin lỗi. Anh cho biết trong quá trình trao đổi, gia đình nạn nhân từng nhắc đến từ “trả thù”, khiến vợ anh hoảng loạn và chịu áp lực tâm lý nặng nề, dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ chứ không phải nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Dương Kiệt Vũ sinh năm 1989, là diễn viên sân khấu, điện ảnh và truyền hình tại Đài Loan. Anh được đào tạo Kinh kịch từ năm 10 tuổi và tốt nghiệp Học viện Hý khúc Quốc gia Đài Loan, từng ghi dấu ấn qua phim Khắc vào tim em cái tên ấy và đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc tại Kim Tuệ lần thứ 42.