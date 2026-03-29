Tối 29/3, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 2B, đoạn qua xã Tam Đảo.

Theo đó, khoảng 13h20 cùng ngày, tại Km20 Quốc lộ 2B, xe khách 29 chỗ mang BKS 29B-098.xx do ông Lưu Đình Thanh (64 tuổi, trú Hà Nội) điều khiển, chở 29 người, khi di chuyển từ khu du lịch Tam Đảo xuống đã bất ngờ lao xuống taluy âm bên trái theo chiều đi.

Xe khách chở 29 người lao xuống taluy âm. Ảnh: CACC

Ngay khi nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các lực lượng và công an cơ sở nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp chính quyền địa phương triển khai cứu nạn, cứu hộ.

Cùng thời điểm, ông Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Nguyễn Văn Công - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp có mặt, chỉ đạo công tác cứu hộ, huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận khu vực xe gặp nạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, xe khách bị lật, biến dạng, nằm dưới taluy dốc đứng. Thời tiết mưa ẩm khiến mặt đường trơn trượt, gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận, cứu nạn.

Đến 14h12 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa 7 người bị thương ra khỏi xe; trong đó, 4 người xây xát nhẹ được chuyển đến cơ sở y tế để điều trị.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ.

