Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h45 ngày 26/3, tại Km106+450 Quốc lộ 12B, xe đầu kéo chở đất mang BKS 35C-11XX kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 35RM-002.XX do ông T.V.K. (44 tuổi, quê Ninh Bình) điều khiển, lưu thông theo hướng Lạc Sơn - Đại Đồng.

Xe đầu kéo kéo theo sơ mi rơ móc đổ nghiêng sang bên trái đè trúng ô tô con cùng xe máy. Ảnh: AT

Khối lượng đất lớn đổ, vùi lấp xe ô tô con. Ảnh: NT

Xe ô tô con bị biến dạng nặng. Ảnh: AT

Khi di chuyển đến địa điểm trên, xe đầu kéo bất ngờ đổ nghiêng sang bên trái, đè trúng ô tô con mang BKS 30A-233.XX do bà T.T.H. (SN 1979, trú tại Phú Thọ) điều khiển, cùng xe máy BKS 28N1-396.XX do bà B.T.C. (SN 1986, trú tại Phú Thọ) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn các phương tiện bị biến dạng nặng, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

Cần cầu cỡ lớn được huy động để khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Ảnh: NT

Hậu quả, ô tô con và xe máy bị đè bẹp, biến dạng. Hai nữ tài xế tử vong tại hiện trường. Nhận tin báo, Trạm CSGT Tân Lạc (Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Lạc Sơn xử lý vụ việc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế T.V.K. không vi phạm nồng độ cồn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe đầu kéo đi không đúng phần đường, dẫn đến tai nạn.