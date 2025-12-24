Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Lê Hữu Khiêm, Nguyễn Thị Cẩm Nhung và Vũ Trường Giang.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện tài khoản Facebook rao bán pháo nổ nước ngoài trong các hội nhóm kín. Chủ tài khoản được xác định là Lê Hữu Khiêm (SN 2006, trú xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi).

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Khiêm và thu giữ hơn 200kg pháo nổ. Qua đấu tranh, Khiêm khai nhận mua số hàng này từ Nguyễn Thị Cẩm Nhung (SN 1997, trú tỉnh Tây Ninh) qua mạng xã hội.

Pháo nổ được các đối tượng vận chuyển để bán cho Vũ Trường Giang (SN 1985, trú tỉnh Ninh Bình) và tiêu thụ tại địa bàn Thanh Hóa. Tổng khối lượng tang vật cơ quan công an thu giữ trong vụ án là hơn 500kg.