Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Điện Biên, TP Thanh Hóa kiểm tra cơ sở kinh doanh Zone 8 (thường gọi là Pub), có địa chỉ tại số 8, đường Cao Thắng, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 200 bình kim loại chứa khí N2O và dùng để chứa khí N2O cùng với các vỏ bóng cao su dùng để bơm khí N2O vào bán cho người sử dụng.

Thu "vệ sĩ" tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Kim Thu (Thu “vệ sĩ”, SN 1984, trú tại số nhà 3 Nguyễn Văn Hồ, phường An Hưng, TP Thanh Hóa) cùng với 6 đối tượng khác có liên quan về hành vi buôn bán hàng cấm (khí N2O).

Thu “vệ sĩ” từng được dân xã hội biết đến là người đứng sau Công ty TNHH Security 24 (công ty vệ sĩ), địa chỉ trụ sở tại số 238 Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang củng cố tài liệu, chứng cứ, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Được biết, Thu “vệ sĩ” cũng là “cánh tay phải” của Tuấn “thần đèn”.

Tuấn “thần đèn” (SN 1974) được biết đến là đại ca giang hồ xứ Thanh, từng đi tù vì nhiều tội danh khác nhau. Thời gian gần đây, Tuấn “thần đèn” có nhiều hoạt động liên quan tới lĩnh vực đấu thầu, khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 2/6 vừa qua, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, biệt danh Tuấn “thần đèn”).

Vụ Tuấn 'thần đèn': Công an điều tra việc chỉ đạo 'đàn em' cưỡng đoạt tài sản Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn tổ chức điều tra làm rõ: Tuấn "thần đèn" chỉ đạo "đàn em" là các đối tượng xã hội thực hiện hành vi đe dọa, ép buộc để chiếm đoạt tiền, tài sản của doanh nghiệp, người dân.