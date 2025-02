Mặc dù tăng 10 bậc so với năm 2023, song Công an thành phố cần nỗ lực hơn nữa để phục vụ nhân dân tốt hơn và tương xứng với tốc độ phát triển của thành phố.

Người dân thực hiện thủ tục cấp căn cước tại bộ phận "một cửa" Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố).

Còn những "điểm nghẽn"

Sau khi nhận được thông báo của cơ quan Công an, chị Phan Mai H., ở phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân) đến Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an thành phố) để xác nhận hình ảnh vi phạm qua camera phạt nguội và thực hiện thủ tục nộp phạt trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ tại bộ phận "một cửa" của đơn vị, chị H. nhiều lần nhập mật khẩu, mã OTP, truy cập phần mềm của ngân hàng. Tuy nhiên, đến khâu in biên lai thì cán bộ tiếp nhận, giải quyết thông báo đường truyền bị lỗi kết nối, gần 1 giờ sau khi đường truyền hoạt động trở lại chị mới nhận được biên lai và giấy tờ xe.

Thượng tá Đào Minh Đức, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông thông tin, việc tra cứu kết quả thanh toán thường xuyên gặp sự cố, nhiều trường hợp người vi phạm đã thực hiện chuyển tiền nhưng hệ thống vẫn báo lỗi, không in được biên lai. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp thông báo thanh toán thất bại nhưng vẫn trừ tiền trong tài khoản người vi phạm, khi tra cứu theo số quyết định thì hệ thống không tra cứu được hoặc thể hiện chưa thực hiện nộp phạt. Đường truyền kết nối thường xuyên bị sự cố, nhất là trong giờ hành chính, không chỉ gây khó khăn cho cán bộ xử lý mà còn gây bức xúc cho người vi phạm do phải chờ đợi thời gian dài thay vì nộp phạt trực tiếp tại kho bạc.

Tương tự, tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an thành phố), đại úy Đỗ Thị Hà Vinh, Đội phó Đội xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam cho biết, dù thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông trên Cổng dịch vụ công trực tuyến được thực hiện từ hơn 3 năm qua, nhưng số công dân đến trụ sở đơn vị vẫn khá đông, nhất là người cao tuổi, người lao động không sử dụng điện thoại thông minh, hoặc có nhưng không tự thực hiện các thao tác trên không gian mạng.

Trung bình, mỗi ngày, bộ phận tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thông qua ứng dụng VNeID từ 40-50 hồ sơ, cao điểm lên tới 80-100 hồ sơ, kể cả sáng thứ 7. Để giảm áp lực cho cán bộ, chiến sĩ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, lãnh đạo đơn vị phải bố trí thêm người, trong đó dành phần lớn thời gian hướng dẫn công dân thao tác thực hiện thủ tục trên không gian mạng. Trong tình huống công dân lớn tuổi hoặc ở các huyện xa, để tiết kiệm thời gian, tạo thuận lợi cho công dân, bất đắc dĩ, cán bộ đành linh hoạt cho “mượn” địa chỉ gmail, tài khoản ngân hàng cá nhân để hoàn thành các mục, bảo đảm hoàn tất các bước theo thời gian quy định.

Đề xuất đầu tư nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị

Theo thống kê, từ năm 2024 đến nay, Công an thành phố tiếp nhận giải quyết hơn 2 triệu hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần, trong đó, hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt gần 98%. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của Công an thành phố còn một số khó khăn, vướng mắc như: các thiết bị phục vụ được trang cấp chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Nhất là, hạ tầng, cơ sở vật chất, tốc độ đường truyền mạng chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, thường xuyên gián đoạn, tín hiệu đường truyền không ổn định tập trung vào thời điểm có nhiều người cùng truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Cùng với đó, hệ thống hỗ trợ thanh toán của các ngân hàng còn gặp nhiều lỗi, quá trình thực hiện cần nhiều bước thao tác, yêu cầu đòi hỏi nhiều điều kiện khiến người dân, doanh nghiệp gặp trở ngại khi tiếp cận… Cũng trong năm qua, Công an thành phố tiếp nhận, xử lý giải quyết gần 1.300 phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính như: quy trình, thời hạn, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương giải quyết hơn 1.200 tin phản ánh kiến nghị của tổ chức, doanh nghiệp, công dân.

Mới đây, tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Năm 2024, Công an thành phố giữ vị trí 27/63 Công an các địa phương trên toàn quốc về xếp hạng cải cách hành chính, tăng 10 bậc so với năm 2023. Ghi nhận sự cố gắng trên, nhưng theo Bí thư Thành ủy kết quả chưa tương xứng với tốc độ phát triển của thành phố. Do đó, ông yêu cầu năm 2025, Công an thành phố cần nỗ lực, quyết tâm hơn, phấn đấu lọt Top 10 Công an các địa phương trên cả nước về cải cách hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, ngay trong những tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Công an các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính của đơn vị, trọng tâm là các lĩnh vực quản lý cư trú, cấp căn cước, giao thông, xuất nhập cảnh, phòng cháy chữa cháy.

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc Công an thành phố thông tin: Sau khi rà soát, thống kê, tổng hợp, Công an thành phố sẽ đề xuất Bộ Công an, UBND thành phố quan tâm cấp đủ, đồng bộ trang thiết bị, nâng cấp đường truyền mạng phục vụ công tác chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, tài liệu, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; cũng như cấp nguồn kinh phí thường xuyên phục vụ công tác bảo trì cơ sở vật chất, các hệ thống trang thiết bị.

Cùng với đó, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cơ chế "một cửa", “một cửa” liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, tập trung nguồn lực đẩy nhanh chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, tài liệu; kết nối, chia sẻ dữ liệu số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính để thực hiện nghiêm quy định người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần, nhất là kết nối, tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo chỉ đạo của Bộ Công an, UBND thành phố.

Theo LÊ OANH (Báo Hải Phòng)