Sáng nay (25/2), Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ công bố, trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 23 cán bộ là lãnh đạo cấp phòng và công an cấp huyện.

Trong đó có 10 cán bộ là trưởng phòng, 7 cán bộ là phó trưởng phòng và 6 cán bộ là phó trưởng công an cấp huyện.

Đại tá Lê Quang Nhân trao quyết định cho các cán bộ nghỉ hưu. Ảnh: Như Ý

Đại tá Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận - cho biết đây là những cán bộ nòng cốt, trưởng thành từ cơ sở, là lãnh đạo chỉ huy đã trải qua nhiều vị trí, lĩnh vực khác nhau và có nhiều kinh nghiệm công tác.

Các cán bộ này luôn gương mẫu, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đóng góp tích cực vào thành tích chung của công an tỉnh nhà.

Đại tá Trần Văn Mười - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận - trao quyết định cho các cán bộ nghỉ hưu. Ảnh: Như Ý

Việc xung phong, tình nguyện nghỉ hưu trước hạn tuổi của các cán bộ này không chỉ thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, của Bộ Công an mà còn là hành động có sức lan tỏa.

Đây cũng là động lực quan trọng để công an tỉnh Bình Thuận hoàn thành tốt công tác sắp xếp, bố trí cán bộ khi triển khai tổ chức bộ máy mới cũng như xây dựng đề án nhân sự đại hội Đảng các cấp trong công an nhân dân nhiệm kỳ 2025-2030.