Đại tá Bùi Trung Thành và Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng kiểm tra công tác bảo đảm ANTT tại lễ hội

Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng năm 2026 là sự kiện chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 và kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2026), là dịp để ôn lại ý nghĩa lịch sử to lớn của Ngày Giải phóng thành phố, về truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng tổ chức phương án bảo đảm ANTT tại lễ hội

Qua đó, sự kiện cũng khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu quê hương và phát huy truyền thống anh hùng cách mạng; củng cố niềm tự hào về quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển thành phố; khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố trong 71 năm xây dựng và phát triển.

Đồng thời, đây còn là dịp để động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 45 ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổ công tác Phòng Cảnh sát PCC&CNCH làm nhiệm vụ tại lễ hội

Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng năm 2026 được tổ chức với chủ đề: “Hải Phòng – Hội tụ - Tỏa sáng” với hoạt động điểm nhấn là Lễ khai mạc và Chương trình nghệ thuật đặc sắc diễn ra vào tối ngày 8/5 tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố (Khu đô thị Bắc Sông Cấm, phường Thủy Nguyên) với sự tham gia của 8.000 đại biểu là các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, các đoàn khách quốc tế và các tỉnh bạn, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, phường, xã, đặc khu và đông đảo nhân dân, du khách.

Cán bộ, chiến sĩ công an giữ gìn ANTT khu vực khán đài

Nét mới của chương trình khai mạc lễ hội năm nay, ngoài 8.000 đại biểu chính thức, Ban tổ chức còn lắp đặt các màn hình LED và khán đài khoảng 13.000 chỗ ngồi phục vụ nhân dân và du khách đến thưởng thức chương trình nghệ thuật đỉnh cao cùng với màn bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra từ 21h20‘ đến 21h32‘ tại khu vực Quảng trường phía trước Trung tâm Chính trị - Hành chính tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hải Phòng, với vai trò là Trưởng Tiểu ban ANTT - Y tế của Lễ hội, từ cuối tháng 4, thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc CATP Công an thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai các phương án bảo đảm ANTT, TTATGT, PCCC&CNCH phục vụ Đêm khai mạc Lễ hội nói riêng và toàn bộ 64 sự kiện, hoạt động của Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng năm 2026 nói chung.

Theo đó, ngay từ 15h ngày 8/5, gần 1.700 cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương đã đồng loạt triển khai các phương án bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn PCCC&CNCH tại sân khấu Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố và các tuyến đường, khu vực lân cận.

Phòng CSGT phân công cán bộ chiến sĩ tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, tổ chức dẫn đoàn, đón dẫn xe của đại biểu tham dự lễ hội, bảo đảm an toàn, thông suốt, hướng dẫn phương tiện của đại biểu và nhân dân đậu đố đúng nơi quy định.

Phòng Cảnh sát Cơ động phân công cán bộ chiến sĩ lắp đặt rào chắn, lập các tổ công tác chốt điểm tại các cổng kiểm soát giấy mời, khu vực khán đài; Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH bố trí CBCS và xe chữa cháy chuyên dụng túc trực tại khu vực diễn ra lễ hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn về PCCC lễ hội. Công an các phường, xã bố trí CBCS tham gia công tác giữ gìn ANTT các khu vực lân cận, hướng dẫn đại biểu, nhân dân tham gia lễ hội.

Có mặt tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố từ chiều ngày 8/5 kiểm tra công tác bảo đảm ANTT lễ hội, Đại tá Bùi Trung Thành và Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực cố gắng của công an các đơn vị, địa phương làm nhiệm vụ tại lễ hội.

Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tập trung cao triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, sự cố; cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ giữ nghiêm tư thế, lễ tiết, tác phong, chấp hành nghiêm túc điều lệnh CAND, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, góp phần tạo hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an Hải Phòng trong lòng nhân dân và du khách gần xa.

Tối 8/5, chương trình khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng năm 2026 đã thành công tốt đẹp, các lực lượng thuộc Công an TP Hải Phòng đã bảo đảm tuyệt đối an toàn lãnh đạo, đại biểu khách mời và nhân dân tham dự chương trình, không để xảy ra sự cố, đột xuất, bất ngờ.

Minh Phong