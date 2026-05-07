Tối 7/5, tại quảng trường Nhà hát TP Hải Phòng, BTC Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trưng bày tại khu vực dải vườn hoa trung tâm và Nhà hát thành phố với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng thành phố (13/5/1955 - 13/5/2026).

Chuỗi hoạt động được tổ chức liên tục trong 7 ngày với quy mô lớn nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc và các sản phẩm du lịch tiêu biểu của Hải Phòng. Thông qua sự kiện, thành phố tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng hình ảnh một đô thị âm nhạc năng động, hiện đại đồng thời tạo không gian sinh hoạt văn hóa tinh thần đa dạng, lành mạnh cho người dân và du khách.

Các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế biểu diễn tại quảng trường Nhà hát Hải Phòng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Phó Trưởng BTC Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 cho biết, sau 13 lần tổ chức lễ hội, đây là năm đầu tiên khu vực dải trung tâm và quảng trường Nhà hát thành phố được bố trí thành nhiều không gian lịch sử, văn hóa, ẩm thực và âm nhạc độc đáo.

Các không gian tái hiện hình ảnh một Hải Phòng xưa giàu bản sắc, giàu chiều sâu văn hóa và một Hải Phòng hôm nay trẻ trung, sôi động, phát triển nhanh theo hướng xanh và bền vững. Đặc biệt, lễ hội năm nay còn thể hiện sự hội tụ tinh hoa văn hóa của Hải Phòng và Hải Dương (cũ) sau sáp nhập.

Ông Lê Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại lễ khai mạc.

Theo ông Lê Trung Kiên, dải vườn hoa trung tâm và Nhà hát thành phố không chỉ là không gian văn hóa quen thuộc mà còn là nơi ghi dấu những bước phát triển mạnh mẽ của Hải Phòng trong những năm gần đây. Việc lựa chọn địa điểm này để tổ chức chuỗi hoạt động nghệ thuật đường phố nhằm tôn vinh các giá trị di sản, đồng thời xây dựng nơi đây trở thành điểm hẹn khám phá, trải nghiệm hấp dẫn cho người dân và du khách mỗi dịp cuối tuần.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, Hải Phòng luôn xác định nâng cao chất lượng sống của người dân là mục tiêu trọng tâm trong quá trình phát triển; từng bước đưa văn hóa trở thành động lực thúc đẩy kinh tế, tạo sự gắn kết giữa chính quyền và cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Diễu hành cổ động tại lễ khai mạc.

Chuỗi hoạt động được thiết kế như một hành trình trải nghiệm đa sắc màu, nơi các giá trị truyền thống hòa quyện cùng tinh thần hội nhập hiện đại. Ngay trong tối khai mạc 7/5 đã diễn ra chương trình cổ động trực quan cùng các tiết mục biểu diễn của các đoàn nghệ thuật quốc tế.

Tối 8/5, tại quảng trường Nhà hát thành phố sẽ khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026.

Từ ngày 9-13/5, nhiều chương trình nghệ thuật đường phố đặc sắc sẽ được tổ chức với sự kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống như hát xẩm, ca trù, chèo cùng những màn trình diễn hiện đại như hip hop, zumba, DJ và các tiết mục của các đoàn nghệ thuật quốc tế.

Bên cạnh các đêm biểu diễn nghệ thuật, khu vực dải vườn hoa trung tâm còn diễn ra hoạt động trưng bày “Hải Phòng xưa và nay” với 18 gian hàng giới thiệu hình ảnh, sản phẩm văn hóa và du lịch đặc trưng của thành phố. Không gian ẩm thực cũng là điểm nhấn thu hút đông đảo du khách với nhiều món ăn mang đậm bản sắc đất Cảng, đồng thời giới thiệu văn hóa ẩm thực của các quốc gia là đối tác đầu tư lớn của Hải Phòng như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản.

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, ngoài sân khấu chính còn có nhiều điểm biểu diễn hoạt náo, xiếc, nghệ thuật dân gian cùng các trò chơi trải nghiệm văn hóa dành cho người dân và du khách.

Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại dải vườn hoa trung tâm và Nhà hát thành phố được xem là điểm khởi đầu cho mùa Lễ hội Hoa Phượng Đỏ đặc biệt của Hải Phòng, kỳ lễ hội đầu tiên sau sáp nhập với vị thế và tầm vóc mới của 1 trong 3 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước.