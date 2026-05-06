Theo phương án do UBND phường Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) triển khai, việc bố trí điểm đỗ xe, trông giữ xe được phân bổ chi tiết theo các ngày diễn ra sự kiện.

Buổi sơ duyệt chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ 2026 vào tối 5/5. Ảnh: Vũ Duyên

Trước thời điểm khai mạc, trong ngày 6/5, 4 điểm trông giữ xe mô tô được bố trí trên vỉa hè Đại lộ Đông Tây, với tổng diện tích khoảng 14.400 m², có khả năng tiếp nhận khoảng 7.200 phương tiện. Ô tô được hướng dẫn dừng, đỗ trong phạm vi Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm.

Phương án bãi đỗ xe ngày 6/5

Vào ngày 8/5 diễn ra chương trình khai mạc, hệ thống điểm trông giữ xe được mở rộng, trong đó người dân có thể sử dụng 5 điểm chính.

Với ô tô, 3 điểm đỗ được bố trí tại khu vực Dự án Hoàng Huy New City (quy mô khoảng 500 xe), tuyến đường Máng Nước và đường Đỗ Mười (mỗi điểm dài khoảng 1.000 m, sức chứa khoảng 200 xe).

Đối với xe máy, 2 điểm trông giữ tập trung tại khu đô thị Hoàng Huy New City với sức chứa khoảng 5.000 xe và khu vực sân bóng Dương Quan cũ, đáp ứng khoảng 4.000 xe.

Thành phố cũng bố trí 8 điểm đỗ xe ô tô dành cho đại biểu trên các trục Đại lộ Bắc Nam, Đại lộ Đông Tây và đường Trần Kiên, tổng sức chứa khoảng 1.300 xe.

Khu vực dành cho khách mời được bố trí trong phạm vi các tuyến đường thuộc dự án Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, với khoảng 1.100 vị trí đỗ ô tô và một điểm trông giữ xe máy quy mô khoảng 1.700 xe.

UBND phường Thủy Nguyên cũng lưu ý các phương tiện không dừng đỗ xe trên đường Đỗ Mười.

Phương án bãi đỗ xe dành cho đại biểu và khách mời

Phương án bãi đỗ xe phục vụ nhân dân