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Ngày 26/9, Văn Phòng Cơ quan CSĐT (PC01, Công an TPHCM) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Phượng (SN 1961), Lê Đăng Khôi (SN 1983) và Trần Năng Tiến (SN 1980, cùng ngụ TPHCM) về tội Vi phạm quy định về hoạt động xuất bản.

3 đối tượng bị khởi tố, bắt giữ (từ trái qua): Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi và Trần Năng Tiến. Ảnh: CACC

Trước đó, Công an TPHCM phát hiện Công ty TNHH In TM Trần Châu Phúc do Trần Năng Tiến làm Giám đốc có hành vi in ấn, phát hành số lượng lớn sách không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2025, Nguyễn Thị Hồng Phượng chủ động liên hệ, nhờ Lê Đăng Khôi đặt in 10 đầu sách với tổng số lượng 21.000 quyển dù không có giấy phép xuất bản, tái bản. Tiếp đó, Khôi gửi các file dữ liệu sách này cho Công ty Trần Châu Phúc để Tiến tổ chức in ấn và phát hành ra thị trường.

Công an TPHCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân và cơ sở in ấn phải chấp hành nghiêm pháp luật về xuất bản, kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý trước khi tiếp nhận đơn hàng; tuyệt đối không vì lợi nhuận mà tiếp tay cho hoạt động in, phát hành sách trái phép.

Hành vi vi phạm có tổ chức có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án từ 2-5 năm tù, cùng các hình phạt bổ sung như phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc cấm hành nghề.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân lựa chọn xuất bản phẩm có nguồn gốc hợp pháp, không tiêu thụ sách lậu và kịp thời tố giác các hành vi vi phạm đến cơ quan chức năng.