Ngày 25/9, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Việt (39 tuổi, cựu nhân viên Phòng Kinh doanh, Công ty TNHH Một thành viên Đá quý Sài Gòn) và Thái Xuân Bình (50 tuổi, ngụ phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) mỗi bị cáo 15 năm tù cùng về tội “Tham ô tài sản”.

Theo cáo buộc, cuối tháng 3/2016, Việt được phân công phụ trách kho nữ trang 24K và nguyên liệu thuộc Phòng Kinh doanh nữ trang sỉ của Công ty TNHH Một thành viên Đá quý Sài Gòn (Công ty SJC).

Trong quá trình làm việc, Việt biết giá vàng miếng SJC móp méo được Công ty SJC mua vào với giá cao hơn so với vàng nguyên liệu 9999 trên thị trường. Công ty SJC có chính sách dùng vàng miếng SJC móp méo để gia công thành vàng nhẫn SJC 9999 và làm nguyên liệu sản xuất nữ trang, chỉ quản lý theo hàm lượng và trọng lượng vàng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: XD

Lợi dụng điều này, Việt đã thỏa thuận với Bình (cựu nhân viên Công ty SJC, nghỉ việc từ năm 2019) sẽ chiếm đoạt số vàng móp méo từ trong kho của Công ty SJC. Bình sẽ đem số vàng chiếm đoạt được đến bán tại Công ty SJC.

Tiếp đó, Bình mua vàng 9999 trôi nổi trên thị trường từ Hồ Bá Ph. (nhân viên tiệm vàng N.N.) để đưa cho Việt bù đắp vào số vàng miếng SJC móp méo đã chiếm đoạt, nhằm hưởng số tiền chênh lệch.

Ngày 6/5/2025, Việt nói Bình liên hệ với Ph. để mua 30 lượng vàng 9999 nguyên liệu, nhằm bù đắp vào số vàng miếng SJC móp méo Việt sẽ chiếm đoạt từ kho của Công ty SJC.

Đến khoảng 9h ngày 7/5/2025, sau khi nhân viên kế toán kiểm kê, đối chiếu xuất, nhập, tồn, Việt vào kho do mình quản lý, lấy 30 lượng vàng miếng SJC móp méo rồi đưa cho Bình.

Bình đã đưa số vàng này cho vợ là Dương Ngọc Thúy Nh. đem đến Công ty SJC bán. Tuy nhiên, nhân viên tại đây phát hiện dấu hiệu bất thường nên trình báo cơ quan công an.

Công ty SJC sau đó tiến hành kiểm kê tồn kho, phát hiện trong kho vàng nữ trang 24K và vàng nguyên liệu do Việt quản lý bị thất thoát 30 lượng vàng nguyên liệu 9999.

Tại cơ quan điều tra, Việt và Bình khai nhận, cũng bằng thủ đoạn trên, các bị cáo đã thực hiện trót lọt 2 lần, chiếm đoạt tổng cộng 44 lượng vàng miếng SJC từ kho Công ty SJC vào các ngày 25/4/2025 và 5/5/2025, hưởng lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.