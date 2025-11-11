Ngày 11/11, Công an phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị đã triệu tập 70 thanh thiếu niên để điều tra, xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 7/11, một nhóm gần 30 thanh thiếu niên ở các xã của huyện Yên Khánh và Kim Sơn (cũ) rủ nhau lên phường Hoa Lư với mục đích tìm nhóm thanh thiếu niên ở các xã của huyện Gia Viễn (cũ) để đánh nhau.

Công an triệu tập nhóm thanh thiếu niên để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng làm 5 người nhập viện. Ảnh: CACC

Các thanh thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát phương tiện hoặc che biển số và mang theo nhiều hung khí như phóng lợn, đinh ba, dao mèo và ná cao su.

Nhóm trên điều khiển xe máy với tốc độ cao, vừa đi vừa hò hét trên đường. Không chỉ thế, nhóm này còn đốt pháo sáng và ném vỏ chai bia xuống đường.

Chưa dừng lại, nhóm này còn kêu gọi các nhóm thanh thiếu niên khác ở xã Khánh Thiện, Kim Sơn, Phát Diệm và phường Đông Hoa Lư tiếp tục nhập đoàn với hơn 20 xe máy tụ tập, gây rối; sau đó đi giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Hung khí được các thanh thiếu niên mang theo. Ảnh: CACC

Trong quá trình giải quyết mâu thuẫn, nhóm này đã dùng dao phóng lợn và vỏ chai bia tấn công, khiến 5 nam thanh niên bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Công an phường Hoa Lư đã triệu tập 70 thanh thiếu niên độ tuổi từ 14-20 (trong đó, 56 người trú huyện Yên Khánh, Kim Sơn cũ, 14 người ở huyện Gia Viễn cũ) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các thanh thiếu niên hò hét, gây rối trên đường đi tìm đối thủ để giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, nhóm thanh thiếu niên khai nhận xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân qua mạng xã hội, sau đó hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.