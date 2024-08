Ngày 30/8, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ hình sự 16 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm đối tượng bị cơ quan công an tạm giữ. Ảnh: CACC

Công an xác định, vào tối 18/8, nhóm của N.T.K. (SN 2008) gồm các đối tượng trú tại xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn) đến chơi ở quán bida ở thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến.

Sau đó, K. rủ cả nhóm mang theo dao, kiếm, vỏ chai bia đi đến khu vực đập Đồng Quan, xã Tiên Dược (huyện Sóc Sơn) để tìm đánh nhóm người đã đánh K. vào ngày 17/8, nhưng không gặp.

Cả nhóm tiếp tục đi đến địa phận xã Hiền Ninh (huyện Sóc Sơn) để tiếp tục tìm đánh nhóm đối thủ. Khi đến đoạn cánh đồng thuộc thôn Tân Trung Chùa, xã Hiền Ninh thì gặp nhóm của Đ.T. (SN 2006, ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc) cùng 18 đối tượng khác mang theo hung khí, cởi áo để trùm lên đầu và tháo biển kiểm soát xe máy.

Nhóm này cũng đang đi tìm nhóm ở xã Hiền Ninh để trả thù cho nhóm ở xã Tân Dân (huyện Sóc Sơn) vì bị nhóm ở xã Hiền Ninh đánh trước đây.

Nhóm của K. bị nhóm của T. dùng vỏ chai thủy tinh ném vào, đuổi đánh. Sau khi bị lực lượng công an tuần tra phát hiện, các đối tượng bỏ chạy.

Ngày 19/8, Công an huyện Sóc Sơn đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng; thu giữ tang vật gồm 11 xe máy, 1 thanh kiếm, 1 con dao.

Công an huyện Sóc Sơn đã tạm giữ hình sự 16 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đối với 14 đối tượng khác, do chưa đủ tuổi, Công an huyện đã giao cho gia đình phối hợp với chính quyền địa phương quản lý.

Vụ việc đang được Công an huyện Sóc Sơn mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.