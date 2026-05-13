Ngày 13/5, Công an phường Trị An (TP Đồng Nai) đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ một nhóm thanh niên ném “bom xăng” vào nhà người dân trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 13/4, trước cửa nhà chị Y. (khu phố Vĩnh An 5, phường Trị An) xuất hiện một nhóm 4 thanh niên liên tục châm lửa rồi ném các vật chứa xăng từ ngoài đường vào bên trong.

Hình ảnh sân nhà chị Y. bị nhóm thanh niên ném bom xăng. Ảnh cắt từ clip

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, khiến một xe máy trong nhà bị cháy, phần cửa phía trước cũng bị vỡ. Sau đó, nhóm này lên xe máy và rời đi.

Lúc này trong nhà có 6 người gồm mẹ già, hai vợ chồng và 3 con nhỏ đang ngủ. Phát hiện sự việc, cả gia đình hoảng loạn tìm cách dập lửa và ngăn đám cháy lan rộng.

Ngay sau đó, gia đình đã trình báo cơ quan công an. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Hiện Công an phường Trị An đang khẩn trương xác minh, truy tìm nhóm thanh niên liên quan để làm rõ động cơ và xử lý theo quy định pháp luật.