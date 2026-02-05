Ngày 5/2, Công an phường Phú Lợi, TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Tiến (42 tuổi) để điều tra hành vi huỷ hoại tài sản.

Nguyễn Ngọc Tiến tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu, chiều 28/1, Công an phường Phú Lợi tiếp nhận tin báo của bà K.O. về việc một đối tượng lạ mặt ném các chai xăng đang cháy vào khu vực trước căn nhà bà nằm trên đường Võ Văn Kiệt, phường Phú Lợi. Vụ việc gây cháy và làm hư hại một ô tô tải.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Ngọc Tiến là người thực hiện hành vi ném bom xăng như nêu trên. Tiến thừa nhận do có mâu thuẫn từ trước với bà O. nên đã nảy sinh ý định trả thù.

Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đã điều khiển xe máy đến trước nhà bà K.O., sử dụng các chai bia chứa xăng, miệng chai quấn vải, châm lửa rồi ném vào khu vực trước nhà, gây cháy và làm hư hỏng xe tải. Sau khi gây án, Tiến nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh đối tượng rời đi sau khi ném chai xăng. Ảnh: Công an Cần Thơ

Đáng chú ý, trước đó Tiến từng nhiều lần có hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn, đã được Công an phường mời làm việc, nhắc nhở, giáo dục nhưng không chấp hành, tiếp tục tái phạm.