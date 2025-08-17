Tối 17/8, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ cho biết, rạng sáng nay, trên địa bàn xã xảy ra một vụ trọng án nghi vợ đâm chết chồng.

Theo ông Thanh, ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an xã đã bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

“Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, công an tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận hồ sơ, tiến hành các bước điều tra theo quy định của pháp luật. Địa phương sẽ thông tin cụ thể sau”, ông Thanh nói. Hiện danh tính nạn nhân và người vợ nghi gây án chưa được công bố.