Cách đây 6 năm, tháng 6/2019, tại buổi họp báo ra mắt mạng xã hội du lịch Hahalolo, Nguyễn Văn Hạ - Tổng giám đốc Hahalolo - cho biết đặt mục tiêu đạt 2 tỷ người dùng cả tại Việt Nam và toàn thế giới đến năm 2024. Đồng thời sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán NASDAQ (Mỹ).

Tại buổi họp báo trên, MXH Hahalolo được giới thiệu có các chức năng cơ bản cho phép người dùng kết bạn, giao lưu và trò chuyện trực tuyến. Người dùng Hahalolo có thể tương tác với nhau thông qua những tính năng đăng bài, bình luận, chia sẻ, bộc lộ cảm xúc.

Nguyễn Văn Hạ giới thiệu về MXH Hahalolo trong buổi họp báo ra mắt năm 2019. Ảnh: Hải Đăng

Trên mạng xã hội này, người dùng có thể mua các tour du lịch, đặt phòng khách sạn, viết các trải nghiệm của họ về các chuyến du lịch. Ngoài ra, Hahalolo cũng hoạt động như một nền tảng thương mại điện tử khi cung cấp mục mua bán sản phẩm trên trang của mình.

Trả lời truyền thông vào thời điểm ra mắt MXH Hahalolo, ông Hạ cho biết, sau khi ra mắt phiên bản chính thức vào ngày 1/4/2019, chỉ sau hơn 2 tháng, mạng xã hội này có 500.000 thành viên đăng ký.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm ra mắt rầm rộ trên truyền thông, suốt 6 năm qua, mạng xã hội này gần như "im lìm", hiếm khi được mọi người nhắc đến.

Cơ quan An ninh điều tra thực hiện khám xét nhà riêng, tống đạt quyết định tạm giữ hình sự, khởi tố đối với Nguyễn Văn Hạ. Ảnh: CACC

Tên tuổi của Nguyễn Văn Hạ lại nổi lên trong vài ngày gần đây, sau khi Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá thành công đường dây tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức kinh doanh đa cấp đồng tiền ảo PaynetCoin (PAYN), với số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên tới hàng tỷ USD.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ cùng đồng bọn đã tạo ra một đồng tiền ảo có tên PaynetCoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain và xây dựng một hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).

Nhóm này sử dụng các trang web để lôi kéo người dân tham gia. Sau khi đăng ký mua các gói đầu tư, người tham gia được hứa hẹn sẽ nhận lãi suất từ 5% đến 9% mỗi tháng.

Để tạo niềm tin, các đối tượng sử dụng chính đồng PAYN để trả thưởng và hướng dẫn nhà đầu tư lên sàn để đổi sang các loại tiền mã hóa khác có giá trị như USDT, từ đó có thể bán ra USD hoặc VNĐ. Thực chất, đây là hành vi lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người trước.

Công an triển khai phương án khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Fimetech (VPĐD tại Hà Nội). Ảnh: CACC

Ngoài ra, nhóm này còn đưa ra thông tin gian dối rằng sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng PAYN có thể dùng để mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Tuy nhiên, trên thực tế không có bất kỳ đại lý hay khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền này.

Để phát triển hệ thống, đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Hạ đã bắt tay với Phan Viết Lập (42 tuổi, trú TPHCM) và nhiều người khác để tổ chức các buổi hội thảo, xây dựng các hội nhóm nhằm thu hút nhà đầu tư.

Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm này đã lôi kéo được hàng nghìn người ở cả trong và ngoài nước tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 20 bị can về các hành vi “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình phá án, cơ quan điều tra cũng đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản gồm tiền mặt, ngoại tệ và bất động sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm, đồng thời kêu gọi các đối tượng này ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.