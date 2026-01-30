Chiều 30/1, lãnh đạo UBND xã Anh Sơn (Nghệ An) cho biết công an đã làm việc với 3 nam sinh lớp 8 liên quan đến việc dàn dựng hiện trường giả tại khu vực Cầu Treo.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 29/1, Công an xã Anh Sơn nhận tin báo của người dân về một vụ việc tại Cầu Treo, thôn Đức Sơn 9 và nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định khoảng 7h30 cùng ngày, nhóm 3 học sinh lớp 8 (trú xã Anh Sơn và xã Vĩnh Tường) đã rủ nhau dựng hiện trường giả với mục đích trêu đùa.

Lá thư và đồ dùng của học sinh để lại trên cầu. Ảnh: CACC

Cụ thể, khoảng 12h30, ba học sinh mang theo một tờ giấy viết sẵn cùng một số vật dụng cá nhân, di chuyển bằng xe đạp điện đến khu vực Cầu Treo. Tại đây, các em đặt lại những vật dụng này rồi rời đi, khiến người dân hiểu nhầm và trình báo cơ quan chức năng.

Công an xã phối hợp nhà trường, phụ huynh nhắc nhở, giáo dục 3 em học sinh. Ảnh: CACC

Sau sự việc, Công an xã Anh Sơn đã làm việc với nhóm học sinh, phối hợp gia đình và nhà trường để nhắc nhở, giáo dục. Các em thừa nhận sai phạm, nhận lỗi và viết cam kết không tái phạm.

Lãnh đạo xã Anh Sơn cho biết, dù chưa phải tổ chức tìm kiếm, hành vi dàn dựng hiện trường giả đã khiến người dân hoảng hốt, gây dư luận không tốt.