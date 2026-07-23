Chiều 23/7, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Nhơn Trạch (TP Đồng Nai) cho biết, Công an phường đã vào cuộc xác minh, ghi nhận thông tin vụ phụ huynh phản ánh sữa gửi cho con tại một lớp mầm non trên địa bàn nghi bị mang ra ngoài bán.

Phụ huynh phát hiện một số hộp sữa có ký hiệu riêng được rao bán trên mạng. Ảnh: Chụp màn hình

Theo vị lãnh đạo phường Nhơn Trạch, ngay sau khi thông tin trên xuất hiện trên mạng xã hội, lực lượng công an đã làm việc với cơ sở giáo dục cùng các cá nhân liên quan để xác minh.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, sau khi tiếp nhận thông tin lan truyền trên Facebook về việc một nhân viên tại lớp mầm non trên địa bàn có hành vi "lấy sữa của trẻ", chủ cơ sở đã mời các bên liên quan đến làm việc để làm rõ sự việc.

Tại buổi làm việc, nhân viên này thừa nhận đã "lấy sữa của trẻ mang về nhà". Sau đó, cơ sở mầm non quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên này, đồng thời gửi lời xin lỗi đến phụ huynh và nhận trách nhiệm khắc phục hậu quả.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng của một phụ huynh có con theo học tại một lớp mầm non phường Nhơn Trạch. Người này cho biết đã gửi sữa cho con sử dụng tại trường.

Tuy nhiên, khi thấy một tài khoản trên mạng xã hội rao bán sữa, phụ huynh này nhận ra những hộp có ký hiệu nhận diện của con mình.

Một lãnh đạo Công an phường Nhơn Trạch cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, đơn vị đã mời các bên liên quan đến làm việc. Công an phường đã có báo cáo gửi lãnh đạo Công an TP Đồng Nai và chính quyền địa phương.